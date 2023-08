Matías Zaldivia hace sufrir a la U. En rigor, su estado físico, que motivó una advertencia de Barti. Sí, el mismísimo ídolo de Colo Colo le sacó brillo a su vasta experiencia en lesiones del hombro. Precisamente una luxación es lo que padece el “22” de Universidad de Chile.

En el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto recordó aquellas épocas de tanto sufrimiento por esa zona del cuerpo que dejó tan a mal traer a Zaldivia en el postrero empate del Bulla frente a Curicó Unido. “Ojo la luxación de hombro. Tengo bastante experiencia esa. Se me salió 12 veces. Tuve tres operaciones de eso. Es una lesión crónica”, advirtió el imborrable “7” del Cacique campeón de América.

“Si uno cae mal, se vuelve a salir. Se rompen los tendones, ligamentos. Es muy complejo. Duele muchísimo. Te tienen que volver a poner el hombro. Hay que saber caer”, añadió Barti antes de aludir a la película Arma Mortal y uno de sus protagonistas.

Zaldivia y la U sufren el dolor y Barti deja una alerta por las lesiones de hombro

Matías Zaldivia salió de la cancha con mucho dolor en el hombro izquierdo. El “22” de la U estaba muy cerca del área y fue clave en el empate postrero ante Curicó Unido. Pivoteó el balón que le cayó a Darío Osorio antes del golazo salvador del joven zurdo nacido en Hijuelas. Y sufrió una luxación que Barti sugirió tratar con muchísimo cuidado.

El citado recuerdo audiovisual también sirvió para un recado para el defensor argentino-chileno de los azules. “Lo de Mel Gibson es medio irreal, pero era una luxación de hombro también la de él. Por eso digo que no es tan sencillo. Yo jugaba con una camiseta especial”, detalló Marcelo Barticciotto en un panel donde también estuvo Rodrigo Goldberg.

“Tuve una artroscopia, me abrieron para sacarme unas grampas que me habían puesto. Después me operé con intervención abierta”, añadió Barti. Y luego de eso, el Polaco analizó la baja de Zaldivia en la U “El equipo pierde mucho. La U viene en un mal rendimiento hace mucho tiempo, pero si hiciéramos un resumen de los que han aprobado en el año, Zaldivia ha sido uno. Perderlo ahora que se viene el clásico es tremendo para la U”, sentenció el ex ariete del Bulla y ex gerente deportivo de Azul Azul.

¿Por qué Matías Zaldivia no puede jugar el Superclásico?

Matías Zaldivia acumuló su octava tarjeta amarilla en la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2023. Tras la amonestación que le sacaron por el penal sobre Cristián Zavala, quedó suspendido del subsiguiente partido: justo es el Superclásico ante Colo Colo.

¿Cuántos partidos sin ganar suma Universidad de Chile?

Universidad de Chile lleva cinco fechas sin ganar en el Campeonato Nacional 2023: suma cuatro partidos perdidos y uno empatado. Un registro que tiene muy complicado a Mauricio Pellegrino.