El arquero le pidió a Gustavo Álvarez llevar al Príncipe ante el Cacique porque el Bulla es superior y no hay riesgo. Lo quiere por lo menos media hora en la cancha.

El Superclásico está cada vez más cerca y la U espera dar ese golpe que le permita acercarse al título del Campeonato Nacional. El Romántico Viajero recibe este fin de semana a Colo Colo en una nueva edición del derbi del fútbol chileno, donde puede tener una gran novedad.

Este lunes el elenco estudiantil anunció el regreso de Charles Aránguiz, quien llega luego de meses complicados con las lesiones en Brasil. Sin embargo, para Johnny Herrera los problemas físicos no pueden impedirle estar en el Estadio Nacional contra el Cacique.

El ex arquero e ídolo azul le rogó a Gustavo Álvarez llevar al Príncipe al encuentro, pero fiel a su estilo. Tirándole palos a Colo Colo, el campeón de Copa Sudamericana remarcó que aunque juegue con una pierna, el Bulla será superior.

Johnny Herrera aprovechó de calentar y con todo el Superclásico de este fin de semana. El ídolo del Romántico Viajero se refirió a la situación en la que regresa Charles Aránguiz a la U y remarcó que, aún con molestias, son superiores a Colo Colo.

Charles Aránguiz toma resguardos junto a la U, pero Johnny Herrera lo ve en condiciones de jugar ante Colo Colo. Foto: Comunicaciones U. de Chile.

En las pantallas de TNT Sports, el otrora arquero azul aseguró que el Príncipe debe estar. “Yo lo cito y lo dejo como alternativa”, dijo. Pero sus razones fueron las que generaron polémica.

Esto, ya que Johnny Herrera aseguró que la U está en su mejor momento y es muy difícil que su archirrival los supere. “El equipo está hecho, jugando en su peak hay pocos rivales que le pueden hacer daño, si juega como contra Copiapó, Colo Colo no va a tener tantas chances”.

En esa misma línea, lo comparó con lo ocurrido a comienzo de año, cuando cortaron sus más de dos décadas sin ganar en Pedrero. “La U fue al Monumental y ganó con más chances de gol, sorprendiendo. Son equipos que van a jugar de igual a igual y, ante la intensidad de la U, debería salir mejor”, lanzó.

Eso no fue todo, ya que Johnny Herrera insistió en que el elenco estudiantil está por encima de los nombres del Cacique. “Si no cambia la forma ni la manera en la que juega, será un partido favorable. Colo Colo tiene buenos nombres, pero hoy la intensidad de la U no la tiene nadie más”.

“Y con Charles es la cuota de equilibrio que le estaba faltando a la U. Hablamos de un jugador que jugó semifinales de Copa Libertadores el año pasado, tiene una lesión que no es tan grave. Para mí, está para 30 minutos sin ningún problema”, sentenció.

Johnny Herrera está seguro de que para la U será un trámite conseguir los tres puntos en el Superclásico. Colo Colo no quiere dejar de pelear el título y va con todo a buscar el golpe que deje en llamas la tabla de posiciones.

¿Cuándo es el Superclásico entre la U y Colo Colo?

Universidad de Chile intentará mantener la buena racha tras cortar el invicto en el Monumental ante Colo Colo. El Bulla recibe al Cacique en el Superclásico este sábado 10 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz esta temporada?

Charles Aránguiz vuelve a Universidad de Chile tras haber disputado un total de 23 partidos oficiales esta temporada con Inter de Porto Alegre. Anotó un gol, dio una asistencia y alcanzó los 1.405 minutos dentro del campo de juego.

