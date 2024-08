Colo Colo y Universidad de Chile cuentan las horas para una nueva edición del Superclásico. El Cacique visita al Romántico Viajero con ambos elencos peleando por el liderato y con una previa que en ha seguido la tónica de los últimos años.

Los actuales referentes de los planteles han estado lejos de aquellas frases provocadoras que se lanzaban Esteban Paredes y Johnny Herrera. Los dos últimos ídolos de cada elenco sabían lo que era calentar el duelo en su antesala, con palos recordados como el “Veo su nombre en la camiseta cuando va a buscar la pelota después de los goles” o el “Para mí, es un asco el Monumental”.

Ahora, ya retirados, ambos concuerdan en que las previas del partido más importante del fútbol chileno no han estado a la altura. De hecho, catalogaron de fomes y sin personalidad a los jugadores que saltarán a la cancha del Estadio Nacional este fin de semana.

Esteban Paredes y Johnny Herrera disparan por las previas fomes del Superclásico actual

Esteban Paredes estuvo en TNT Sports y compartió con Johnny Herrera. Ambos se refirieron a lo que era disputar un Superclásico, siendo el delantero quien explicara cómo lo vivía en la interna con Colo Colo y el portero su parte con la U.

Esteban Paredes y Johnny Herrera hablaron de lo fome que están las previas del Superclásico hoy en día. Foto: Photosport.

“Era todo el equipo importante más allá de los goles o de hablar, transmitía que mis muchachos estuvieran cómodos y el día del partido estuvieran tranquilos para ganar. Veía a compañeros nerviosos y uno más referente en el tiempo los calmaba con palabras, con cosas que por ahí no decía nadie. Y la arenga que no era para el partido, sino todos los días con charlas en las que nos decíamos las cosas”, comenzó explicando el otrora Visogol.

Fue tras ello que Esteban Paredes se refirió a las previas que animaban con Johnny Herrera y aprovechó de pegarle un palo a los actuales capitanes. “Hoy son apagados, nadie habla ni tiene la personalidad de salir adelante”.

De hecho, el goleador histórico del fútbol chileno remarcó que “hoy parece que hay más temor a perder que ganar. Arturo habló el Superclásico anterior y dio una frase que no recuerdo, pero obvio, es así”.

Esteban Paredes recordó que sus cruces con Johnny Herrera comenzó “cuando se generó la primera polémica los medios nos buscaron. Después le preguntaban a él y a mí. Yo siempre fui respetuoso con la U”.

Ante esto, el ex arquero de la U agregó que “fue como una talla. Este me acuerdo que, lógicamente hubo partidos que venías con la calentura, una vez disputamos títulos y después finales. Una la ganaron ustedes y otra nosotros, entonces siempre hubo no problemas pero sí rivalidad entre los equipos”.

Johnny Herrera no se quedó ahí y explicó cómo eran para él las previas al Superclásico. “Era semana única, era el partido más importante de año jugar en el Monumental como jugar en el Nacional. Estábamos recordando que hubo ganadas y perdidas, entonces me acordaba de las ganadas como la goleada histórica estando y hacer más de cuatro goles. Ganarle finales a Colo Colo, son cosas que no se olvidan más”.

“Los mejores recuerdos de mi parte, me tocó perder y me hicieron goles, pero es parte del juego. Me quedo con los momentos buenos, las finales que gané, las goleadas. Eso se va a la tumba con uno y los hinchas. Cuando tocó perder, las derrotas dolorosas cuando me hizo tres goles me quería morir. Creo que era capitán, no estaba seguro, pero Esteban estuvo cuando le hicimos cinco goles y dijo que se tenían que ir todos”, añadió el ídolo azul.

Finalmente, el ex goleador albo dejó en claro que los hinchas quieren más ganarle al Bulla que avanzar en Copa Libertadores. “El clásico es el clásico. Si le preguntas al hincha va a querer los dos, pero va a querer más ganarle al archirrival que pasar a cuartos. Aparte que a cuartos son dos partidos, este sólo uno”, sentenció.

Colo Colo y Universidad de Chile quedan con tarea para su previa de parte de dos de sus mayores referentes en los últimos años. Esteban Paredes y Johnny Herrera tuvieron muchas diferencias en la cancha, pero en algo están de acuerdo: el Superclásico, hoy en día, está lejos de ser lo que era hasta hace no mucho tiempo atrás.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en la versión 196 del Superclásico del fútbol chileno. El duelo está programado para este sábado 10 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

