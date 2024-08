El ex delantero de Colo Colo fue consultado sobre qué defensa prefiere para su equipo y no dudó en su decisión.

Un partidazo se viene este fin de semana, porque Universidad de Chile recibe a Colo Colo en el estadio Nacional, en un duelo clave en la lucha por el título.

El encuentro entre azules y albos tiene una importancia mayor a la de los últimos años, porque el Superclásico ahora es clave en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Alguien que tiene mucha experiencia en esta clase de encuentros es Esteban Paredes, quien fue invitado a TNT Sports para anticipar el duelo y dejó grandes declaraciones.

Paredes elige entre Zaldivia y Falcón

En el programa Todos Somos Técnicos hicieron una dinámica, donde Paredes y Johnny Herrera tenían que elegir entre un jugador albo o azul puesto por puesto, y el zurdo sorprendió con sus respuestas.

Cuando llegó la hora de hablar de los defensas le consultaron al ex ariete del Cacique si escogía entre Matías Zaldivia, su ex compañero en Colo Colo y ahora en la U, o Maximiliano Falcón, y se fue por el uruguayo.

Esteban Paredes calienta el Superclásico.

“Jugué con los dos, no tengo nada que decir de Zaldivia, me quedo con Falcón. Zaldivia jugadorazo, ganamos partidos, títulos. Pero por lo que hizo, me quedo con Falcón. (Le dolió que se fuera a la U) No tanto por irse, por lo que sucedió antes, porque les cantó y todo”, dijo el Tanque.

En tanto, el ex arquero escogió el 22 de los laicos: “es de lo mejorcito desde que llegó a Chile y es un pilar en la U. Zaldivia”.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

