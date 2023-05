Universidad de Chile cerró su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional, con un empate 1-1 ante Ñublense, en el estadio Nelson Oyarzún de la ciudad de Chillán.

Uno que pudo matar una recha negativa antes de salir de vacaciones fue Nicolás Guerra, donde el delantero marcó el gol de la igualdad de los azules, algo que no pasaba desde el 25 de febrero, en el triunfo ante Curicó Unido, por el torneo.

Por lo mismo, pese a no conseguir los tres puntos, el atacante azul estaba contento, por volver a mover las redes, justo en una ciudad que lo marcó.

“Fue un desahogo tremendo, tenía muchas ganas de convertir hace rato”, comentó Guerra, en conversación con el medio Emisora Bullanguera.

El formado en Universidad de Chile sabe que la crítica se estaba enfocando en su escasez de tantos en el torneo, donde si bien se ganó el puesto de titular con el técnico Mauricio Pellegrino, los hinchas no le estaban perdonando su ausencia en los goles.

Una autocrítica que también hace Guerra, que el último tanto por la camiseta de la U lo marcó ante Chimbarongo, pero por la Copa Chile.

Me he estado esforzando demasiado en la cancha, a veces me puede faltar el gol o las asistencias, pero la entrega nunca va a faltar. Eso no lo he tranzado y era cosa de tiempo para que comenzaran a caer”, precisó el atacante.

Universidad de Chile contará con días libres para sus jugadores con el receso del Campeonato Nacional, antes de volver a los trabajos en el mes de junio, para iniciar la segunda parte del torneo, donde esperan seguir en los puestos de avanzada en la tabla de posiciones.