El ex capitán de la U recordó la dura realidad que sufrió el Chuncho a principios de los 90, finales de los 80. El Chuncho está de cumpleaños y Mariano Puyol no olvida que Universidad de Chile renació desde el suelo para volver a ser un equipo grande: "no tenían ni pifia de Colo Colo".

Este viernes 24 de mayo Universidad de Chile está de cumpleaños y el Chuncho festeja su aniversario 97. El club fundado en 1927 se ubica en el primer lugar de la tabla en lo que va de temporada, pero no es un misterio que la U es un equipo grande que ha tenido que remar desde abajo y sufrir períodos oscuros, con una historia de buenas, muy buenas, malas y muy malas.

Uno de los momentos difíciles fue la época post descenso. La U cayó a Segunda División (Primera B) y subió inmediatamente, pero los años siguientes estuvo colgando de un hilo.

En una cena de capitanes organizada por la U, el histórico Mariano Puyol reveló cómo fue estar en una Universidad de Chile precaria y sin recursos.

“Me tocó una etapa difícil, a principios de los 90, donde la U vuelve a Primera División y el club tenía el puro nombre. Muchas veces cuando uno cuenta estas cosas los hinchas no me creen, pero era una etapa donde no había más de diez pelotas”, dijo Puyol.

No había nada

Agrega que “las pelotas las peleábamos… cuando caían afuera del Sauzal todos las íbamos a buscar corriendo, porque no habían más. En los partidos no teniamos camiseta de recambio. No nos concentrábamos”.

Complementa que “cuando teníamos que jugar contra Colo Colo, ni nos pifiaban los colocolinos. Imagínate el extremo, porque éramos un club muy carente. No había nada, siempre nos debían dos o tres meses de sueldo”.

Mariano Puyol, ex capitán e ídolo de Universidad de Chile. (Foto: U. de Chile)

Sobre la misma sostiene que “hay muchos jugadores que entregaron sus carreras por el club, por la U. Y eso nadie lo sabe. Solamente lo sabe Lucho (Musrri) y Roberto (Reynero), que estuvimos juntos. Gracias a ellos el club vive. El 90 cuando volvemos del descenso, estuvimos a punto de caer a Segunda otra vez, dos años seguidos. (…) Incluso el Pato Yáñez, que entre toda su depresión logró salvarnos también”.

Al Monumental en taxi

Por último, Puyol recordó que “nos tocó jugar con Colo Colo en el Monumental, a los dos meses de haber salido campeón de Copa Libertadores, y un dirigente nos pagó el almuerzo para poder juntarnos a almorzar, y llegamos al estadio en taxi porque no había tantos autos para ir”.

“Llegamos al Monumental y los colocolinos ni nos pifiaron, era porque casi no existíamos. Ese partido lo recuerdo porque perdimos 2-0, pero fue conmovedor cómo jugamos. No teníamos cómo ganarles, pero la mitad del estadio de Colo Colo era azul. Nosotros peleando el descenso, y había compañeros que lloraban por ver cómo estábamos y el apoyo de la gente con la mitad del estadio azul”, sentenció Mariano Puyol.

A la cena de capitanes de la U asistió Isabel Berrios, Daniela Zamora, don Sergio Navarro, Roberto Reynero, Mariano Puyol, Luis Mjusrri, Sergio Vargas, José Rojas, Matías Rodríguez y la actual jineta, Marcelo Díaz.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Tras caer en el clásico contra Universidad Católica, la U recibe a Ñublense este domingo 26 de mayo, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.