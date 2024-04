Universidad de Chile vive un momento dulce, porque está en la cima del Campeonato Nacional con 19 puntos, con seis victorias y un empate, lo que llena de ilusión a sus hinchas.

Los azules siguen invictos bajo el mandato de Gustavo Álvarez, y alguien que está feliz con el momentos de los laicos es Marco Antonio Figueroa, quien fue estratega de los laicos entre 2013 y 2014.

El Fantasma recordó su paso por la U y se comparó el actual estratega laico, a quien alabó, pero aprovechó de pegarle un palo a Azul Azul, por las condiciones que le entregaron en su estadía en el CDA.

“En las condiciones con las que está este técnico no las tuve yo, recuerden que fui por querer dirigir a la U y fui solo, porque no me aceptaron mi cuerpo técnico y ese fue un error que reconozco”, dijo el actual DT de la selección de Nicaragua a Bolavip.

Feliz por la U

Pese a la crítica que lanzó Figueroa, el adiestrador técnico está contento por el momento actual de la U, que es el sólido líder del Campeonato Nacional.

“Me alegro por los hinchas, porque siempre he dicho que tienen una hinchada maravillosa que sigue a la U a todos lados y de verdad, me alegro”, comentó.

“Me da gusto que los equipos grandes anden bien y siempre me alegro en general por los equipos que me han dado la oportunidad de dirigir y trabajar, sin excepción”, cerró Marco Antonio Figueroa.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se mide ante Coquimbo Unido por la octava fecha del Campeonato Nacional, este domingo 14 de abril a las 12:30 horas en el estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.