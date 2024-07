Marcelo Díaz no quiere que la U cometa los errores del pasado: "Queremos ser una excepción a la regla y llegar a noviembre arriba"

La permanencia en lo más alto del Campeonato Nacional está en juego. Universidad de Chile tendrá que saber mantener la leve ventaja que mantiene en la cima del torneo.

No será fácil. Coquimbo Unido prácticamente le pisa los talones y Colo Colo, Universidad Católica y Palestino miran hacia arriba con unas ganas visibles. Todos están al acecho.

Marcelo Díaz sabe que hay tarea por delante. Con la idea de no repetir los errores del pasado, el capitán del cuadro azul pretende ser la brújula que lleve por el sendero correcto al Romántico Viajero.

En ese sentido, Carepato salió a hablar de lo que espera para cerrar este segundo semestre lo más arriba posible. En esta ocasión, no habrá permiso al error.

Palabras de Díaz

El capitán azul confía en los suyos. “Todos sabemos lo que ha acontecido en los últimos años y queremos ser una excepción a la regla. Nos hemos preparado muy bien, aunque suene cliché. Pero es así. Hemos entrenado fuerte, sabemos lo que nos jugamos. Será una carrera larga, 15 fechas, y comenzamos todos de cero. No nos ponemos sobre nadie, hay que pelear todos los rivales para ir paso a paso”, enfatizó Marcelo Díaz.

“Tenemos la intención, claro, y el objetivo asumido de pelear, pero vamos a ir partido a partido para llegar a noviembre arriba”, añadió el capitán azul, que recordó el difícil duelo por Copa Chile ante Everton.

“Fue una llave muy dura contra Everton. Es cierto, muchas veces no cerramos, pero no nos podemos abrir, porque nos esperan o nos juegan a la contra. Para eso hemos entrenado muy duro lo físico, técnico y táctico, para cuando suceda que se nos meten atrás y no nos dan espacio. Lo desarrollamos bien entrenamientos”, analizó Marcelo Díaz.

“No es coincidencia que perdimos dos partidos, quiere decir que nos respetan y no es fácil jugar con la U. A nosotros tampoco se nos hace fácil con defensas contrarias que se defienden con muchos jugadores”, concluyó Carepato, como esbozando una clave para los rivales.