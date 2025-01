Charles Aránguiz es un jugador muy importante para Universidad de Chile. Por esta razón, el club lo está cuidando para que logre llegar a la disputa de la Supercopa ante Colo Colo.

Los Azules solo suman a Julián Alfaro y Gonzalo Montes como refuerzos, mientras la dirigencia encabezada por Michael Clark enfrenta problemas administrativos. En ese contexto, Gustavo Álvarez intenta preparar al equipo de la mejor manera para los desafíos del 2025.

El esfuerzo para que Charles Aránguiz llegue a la Supercopa

Desde su regreso a Universidad de Chile, Charles Aránguiz ha sido un real aporte en el equipo. Pese a las dudas que existían, en cancha el Príncipe demostró que sigue vigente e incluso, anotó el gol del título de la Copa Chile en la final contra Ñublense.

Sin embargo, en la pretemporada no ha podido trabajar con normalidad. Aránguiz sufrió problemas físicos debido a un edema óseo y no pudo estar presente en el debut de este 2025 contra Coquimbo Unido, partido en el que los Azules no mostraron un buen nivel y cayeron por 2-1.

Charles Aránguiz ha sido clave desde su regreso a U. de Chile. Imagen: Photosport.

En un principio, se especuló con que el Príncipe no estaría en la Supercopa contra Colo Colo en 25 de enero, partido que todavía no está del todo confirmado. Pese a esto, desde este lunes volvió a entrenar junto con sus compañeros, lo que demuestra un gran avance en su recuperación.

En Universidad de Chile no quieren arriesgar al bicampeón de América con La Roja, por lo cual decidieron tener un cuidado especial con el jugador. Por esta razón, de acuerdo a la información de Al Aire Libre, no estará ante Godoy Cruz este sábado 11 de enero.

Existe una mínima opción de que Aránguiz pueda sumar minutos contra River Plate el 17 de enero, pero el esfuerzo está apuntado para que llegue de buena manera a la Supercopa contra Colo Colo. Los Azules quieren vencer a su rival de toda la vida y Charles no quiere estar ausente.