La derrota de Universidad de Chile ante Deportes Iquique ha golpeado fuerte a un equipo que parecía listo para ser campeón. Tras meses siendo el líder exclusivo, el Romántico Viajero ahora ruega para que Colo Colo no los supere con sus partidos pendientes.

La situación ha puesto en alerta a los históricos del club, quienes conversaron con RedGol sobre lo ocurrido en el Estadio Tierra de Campeones. Héctor Pinto fue uno de ellos y remarcó que, más allá del resultado, hay que darle méritos al rival. “La expulsión influyó, pero lo que hizo Iquique hay que valorarlo. La U tuvo errores en la salida que costaron goles que hay que pagarlos”.

“El fútbol es así, hay que jugar concentrado y atento. Cada equipo va a jugar por lo que necesita e Iquique ha hecho una segunda rueda bastante buena (…) Queda mucho, quedan partidos difíciles y dependen cada uno de sí mismo. A la U no la vi tan mal, hubo errores y la expulsión, cosas que uno no tiene en cuenta y cuestan partidos”, añadió.

Francisco Las Heras tuvo una postura similar al respecto. “Era un partido que se esperaba cualquier cosa. La U es el equipo con mayor cantidad de goles pero en segundo lugar estaba Iquique que es un equipo ofensivo y que juega bien. Hoy pasó por la planificación de Ramírez, que marcó a la U en la salida y no la dejó hacer nada en todo el partido. No vi jugadas de gol”.

Aunque para él si es preocupante que el Cacique se haya acercado tanto. “Lo peor que le podía pasar a la U era perder. Ya no depende de sí mismo, ahora también de otros resultados de Colo Colo si quiere lograr el campeonato”.

Uno que llamó a la calma fue Horacio Rivas, quien enfatizó que en la U “no hay que poner bombas ni desesperarse ni pensar que está todo perdido. La única responsabilidad como equipo es poner paños fríos. Ojalá pudiéramos jugar mañana para sacarse este partido, pero creo que hoy tiene que aparecer la madurez”.

En esa misma línea, hizo un potente llamado a los referentes del plantel. “Tienen que aparecer los Charles Aránguiz, los Marcelo Díaz, los Toselli, los grandes que saben que esto pasa en el fútbol. Jugaste con un equipo que hizo las cosas muy bien, nada que negar de Iquique, pero el trámite del partido no era para un resultado tan holgado”.

De hecho, llamó al plantel a aprender de este revés. “Cuando aparecen jugadores bien trabajados como Miguel con su equipo, te encuentras con este resultados. Es muy alargado, pero la U tiene que sacar provecho de este partido y consolidar todo. Incluso la gente tiene una responsabilidad gigantesca”.

Martín Tincho Gálvez no quiso ser menos y señaló que el golpe que puede dar Colo Colo estaba cantado. “Es una presión que, en un campeonato tan cerrado como este, indudablemente existía la posibilidad pero ellos tienen que jugar y ganar todavía. No es carrera ganada, así que hay que recuperarse del porrazo y enmendar el camino porque son todos partidos complejos. Todos se juegan algo, todos quieren renovar o irse, así que son todos de muerte. Otros quieren clasificar porque significa lucas, entonces hay presión para todos lados. Colo Colo no la tiene papa, hay que ver”.

A sus palabras se sumó Cristián Castañeda, quien le pasó la presión al archirrival. “Igual la tiene complicada, la ventaja siempre la va a tener la U matemáticamente. Tienen mucha pega por delante y la U mantenerse firme, asimilar el golpe de buena manera”.

Históricos de la U divididos por la expulsión de Leandro Fernández

Si duda una de las jugadas claves del partido fue la expulsión de Leandro Fernández. La tarjeta roja al delantero ha generado todo un debate, especialmente porque en la U se quejaron de que Steffan Pino también debió irse a las duchas por una jugada similar.

Francisco Las Heras abordó la jugada y se desmarcó de las críticas de los hinchas. “Fernández se resbala sí, pero pudo haber quitado la pierna y no caer de la forma en que cayó. Ahora, también hay que decirlo, si Maza consideró que era tan grave esa falta, debió él o el VAR el planchazo de Pino sobre Hormazábal en el primer tiempo. Dejó correr, pero el local es local”.

Horacio Rivas lamentó que esto ocurriera cuando el Bulla estaba dominando, pero reconoció que fue acertada. “La expulsión condiciona el partido, la U no estaba solo manejando el partido sino que también el ritmo. Se veía más entera hasta ese momento y al expulsión termina mermando, pero era expulsión. También si se veía la de Pino y nadie decía nada si lo expulsaban. La U lamentablemente es perjudicada, pero Iquique mereció”.

Para Tincho Gálvez, el delantero no estuvo bien. “Es complicado allá y aprovechó el descontrol o desatención de Fernández en una jugada innecesaria que nos deja con 10. Iquique ya nos había metido tres en la primera rueda (…) El fútbol tiene esto, podríamos decir que la U ganó bien con 10, pero no le alcanzó. Uno no sabe. Obviamente que no pudo contra Iquique, no sé si con 11 podía”.

“Empezó mal y terminó peor. Más allá de que si fue equitativo en la jugada de Pino y Fernández, sucedió nomás. A veces hay errores que son evaluados de distinta manera”, agregó.

Finalmente está Cristián Castañeda, quien evitó detenerse en ello. “Influyó en el resultado, pero uno nunca debería tratar el arbitraje. Marca el partido porque tener un jugador como Fernández y jugar más de 60 minutos sin él es complicado. Son traspiés que, de alguna manera, era predecible”.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile intentará volver a los triunfos en la próxima fecha del Campeonato Nacional. El sábado 5 de octubre desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera en un duelo clave.