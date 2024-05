Universidad de Chile mantuvo su invicto en el Campeonato Nacional, luego de empatar por 2-2 ante Deportes Iquique, en un duelo clave por la parte alta de la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores que fue destacado en la remontada que tuvo que hacer el equipo del técnico Gustavo Álvarez, fue Luciano Pons, quien ingresó en el segundo tiempo y se anotó con el tanto de la igualdad.

El delantero argentino compartió en la parte alta con Cristián Palacios, uno de los goleadores del torneo, lo que hace mover el naipe del entrenador argentino para los próximos desafíos.

Algo que, con estos rendimientos, asume el propio técnico que podrían existir movimientos, en miras a tener variantes para las distintas situaciones de partido que se le puedan presentar.

El entrenador piensa cambios en la oncena de la U. Foto: Mauricio Ulloa/Photosport

Álvarez analiza el ataque de la U

Luego del empate ante los dragones en Concepción, el técnico Gustavo Álvarez elogió lo que hizo Luciano Pons, asegurando que le presenta un gran dilema para el próximo partido.

“Entonces me da alternativas y, una vez más, tengo un lindo problema para armar el próximo once, porque los que entran lo hacen muy bien y cada vez esa competitividad, que es lo más importante, me garantiza un crecimiento semana a semana”, comentó.

En ese sentido, Luciano Pons ha sido titular en dos partidos de los 11 que se han disputado, lo que abre la esperanza para que el argentino se pueda consolidar como el eje de la delantera.

Para esto, se debe resolver cómo pueden convivir juntos a Cristián Palacios, teniendo en consideración de que el uruguayo lleva siete conquistas en el torneo y también tiene algo que decir.

¿Cuándo juega U. de Chile vs Unión La Calera?

El partido de Universidad de Chile contra Unión La Calera fue programado para el lunes 13 de mayo, a las 19.00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán, por los duelos internacionales que debe afrontar el equipo cementero.

