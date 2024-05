Universidad de Chile empató 2-2 en su duelo ante Deportes Iquique, por la fecha 11 del Campeonato Nacional, un duelo que se le complicó a los azules desde el primer tiempo pero que alcanzaron a igualar en Concepción.

Los goleadores bullangueros en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo fueron Cristián Palacios y Luciano Pons, este último marcó su tercer tanto de la temporada, que refleja el alza que ha tenido en el ataque azul.

Criticado en un comienzo, el delantero argentino tuvo que sacar fuerzas desde el interior para ir de frente a las críticas, además de empezar a ganarse poco a poco un puesto en el plantel estelar de la U.

Un desafío que le manda al técnico Gustavo Álvarez, quien tiene en mente darle más minutos Pons, quien se ha aferrado a su pequeño hijo para encontrar la fuerza de sacar la tarea adelante.

El delantero mandó su dedicatoria cuando anotó el 2-2 ante Iquique. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Pons revela su gran amuleto en la U

Luciano Pons alcanzó su tercera conquista con la camiseta de Universidad de Chile, lo que de inmediato tuvo una dedicación especial a su pequeño hijo, donde en redes sociales mostró que hacen la misma celebración.

Un corazón con las manos, de papá a hijo y viceversa, es uno de los amuletos que ha encontrado el argentino para salir adelante a la U y que ahora lucha por un puesto de titular.

“Luciano está mostrando sus características. Entonces me da alternativas y, una vez más, tengo un lindo problema para armar el próximo once, porque los que entran lo hacen muy bien y cada vez esa competitividad, que es lo más importante, me garantiza un crecimiento semana a semana”, comentó el técnico Gustavo Álvarez.

Si bien la competencia está bien dura, con Cristián Palacios como uno de los goleadores del Campeonato Nacional, Pons y su amuleto le dejan tarea al entrenador para sumar más minutos en los próximos partidos.

La foto con su amuleto:

¿Cuándo juega U. de Chile vs Unión La Calera?

El partido de Universidad de Chile contra Unión La Calera fue programado para el lunes 13 de mayo, a las 19.00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán, por los duelos internacionales que debe afrontar el equipo cementero.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.