Universidad de Chile cayó sobre la hora frente a Palestino, que se llevó los tres puntos gracias a un postrero gol de Jonathan Benítez. La U llegó a dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2023, pero en el plantel tienen clara la gran falencia del equipo.

Así al menos lo dejó saber Juan Pablo Gómez, quien una vez más fue el carrilero derecho en el equipo del suspendido Mauricio Pellegrino. “La cancha afectó a los dos. No es una excusa. El partido pasó por esa jugada del final. Fue trabado, difícil. Se definió en eso, no hay nada más que analizar”, explicó el ex Curicó Unido.

“Puede haber muchas razones, creo que al principio el problema era más defensivo. Lo mejoramos. Ahora tenemos que mejorar primero el armado de juego, la tenencia. Y con eso va a llegar el finiquito. Son pasos que hay que dar”, expresó también JPG.

La U mantiene el objetivo tras descubrir la gran falencia del equipo

Juan Pablo Gómez prosiguió con sus declaraciones luego de la derrota de Universidad de Chile frente al Tino. Sobre todo después de perder terreno en la lucha por la cima, que por ahora ostenta Cobresal en el Campeonato Nacional 2023.

“Nos deja un poco lejos de lo que queremos, pero no merman la confianza. Tenemos jugadores de experiencia y jóvenes que quieren progresar. Trabajaremos día a día para estar donde queremos estar”, afirmó el futbolista surgido de las inferiores de Universidad Católica.

Y agregó que el plantel del Bulla tiene ganas de levantarse pronto. “Este grupo no se conforma con menos que estar en los primeros lugares. Creo que es un poco prematuro pensar en eso. Queda muchísimo, sobre el final sabremos para qué estamos”, cerró Juan Pablo Gómez. Por ahora, la U debe mirar a su siguiente desafío: visitar al colista Magallanes el 30 de julio.