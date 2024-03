Una de las grandes sorpresas del comienzo de temporada de Universidad de Chile ha sido Cristián Palacios, el delantero ha demostrado con dos goles su repunte en la delantera azul, donde ya llevan dos partidos ganados.

Si bien se le abrió la puerta luego de la expulsión de Luciano Pons en el encuentro ante Audax Italiano, tomó una oportunidad que no desaprovechó donde se apunta como titular para el Superclásico ante Colo Colo.

Pero en la historia del uruguayo con la U siempre ha sido de altos y bajos rendimientos, por lo que es necesario que se mantenga en la tónica que mostró ante Deportes Copiapó.

Por lo mismo, se busca una fórmula para que el atacante no vuelva a bajar en su rendimiento y pueda consolidarse en el puesto, más allá que esta semana debe luchar contra Pons la titularidad.

La receta para el uruguayo

El ex delantero José Luis Villanueva cree tener la foto sacada al rendimiento de Palacios en Universidad de Chile, donde se atreve a dar un consejo a los azules para mantenerlo.

“Tienes que tener siempre en peligro al Chorri. Cuando se siente seguro, baja el nivel. Cuando siente que le van a quitar el puesto, anota y anota. Es un jugador que hay que tratarlo más con látigo que con cariño“, comentó en el programa Pauta de Juego.

Por lo mismo, cree que es fundamental el rol que pueda tener Gustavo Álvarez con el jugador, para que se mantenga siempre en la lucha por el puesto, así no apagar su llama goleadora.

“Que el entrenador no le entregue toda su confianza, que entienda que a la primera que no rinda lo van a sacar, aunque no sea así. El jugador debe ser muy hábil”, precisó.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.