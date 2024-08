Universidad de Chile se quedó con la fiesta armada para recibir a Jonathan Villagra como su tercer refuerzo en la ventana del mercado de pases, luego de que el jugador optó por escuchar, de último momento, una oferta de Colo Colo.

Con un mejor sueldo para el defensor de Unión Española, los albos se quedaron con una de las promesas del fútbol chileno, con los azules masticando la rabia por perder un valor a hora del cierre del libro de pases.

Una situación que generó un terremoto dentro del Centro Deportivo Azul, donde ya habían celebrado un acuerdo con Villagra e incluso tenían hora para ir a realizar los chequeos médicos.

Por lo mismo, la última crítica del mercado de pases, que finaliza esta noche, se la está llevando la dirigencia de Universidad de Chile, por la demora y por cómo su archirrival les levantó un refuerzo de las manos.

U de Chile no pudo agarrar a Villagra como refuerzo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La dirigencia de la U se durmió

Fue Patricio Yáñez, en Deportes en Agricultura, quien sacó la voz para enrostrar la dirigencia de la concesionaria Azul Azul el pésimo mercado de pases, pese al arribo de Charles Aránguiz.

“¿Se durmió la U o se los comió Colo Colo? Les guste o no les guste a los dirigentes de la U, pero estuvieron otra vez mal. No han invertido nada. No sé cuánto costó Díaz, que lo trajeron para el congelador de Morales. No sé si Aránguiz no costó nada la salida o habrá costado algo”, comenzó Yáñez.

“Colo Colo le pagó a Isla, que debe ser una cuestión importante y cara, pagó el pase de Correa y a la U no ha sido capaz de gastarse en un jugador de proyección, en un jugador que le interesaba al técnico. Es decir la inoperancia que tiene la U es increíble”, detalló.

El comentarista deportivo afila sus cuchillos al explicar que Colo Colo se interesó a última hora y así también pudo adelantarse a la jugada de la U, que no supo apurar nunca por un refuerzo clave para Gustavo Álvarez.

“Además, quedan en evidencia porque es Colo Colo el que se lo levanta. Si no se lesiona Saldivia, Colo Colo no va por Villagra. Pero cómo se queda dormida la U, por un jugador que se lo levanta Colo Colo. El cabro de chico es de la U, que no tiene nada que ver porque puede ser hasta de Everton. Pero llega Colo Colo y les cag.. la fiesta”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

