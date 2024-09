Universidad de Chile fue una verdadera tromba ante Palestino en la ida de la final de la zona centro norte de la Copa Chile 2024. Los azules golearon por 5-0 en La Cisterna y ya tienen más que media llave adentro pensando en la clasificación a la fase nacional del certamen criollo.

La familia azul terminó contenta con el rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez. Así lo dejó en claro César Vaccia, quien en charla con RedGol declaró que “la U tiene un modelo de juego claro, entonces cualquiera que entre lo hace bien. Está muy competitivo el plantel”.

“Palestino me extrañó un poco. No luchó. Puede ser porque la U está jugando bien, está marcando bien también, no está dejando jugar, pero no sé… Me pareció muy pobre y feble lo de Palestino”, agregó.

Por su parte Cristián Olguín destacó que “fue una paliza lo de la U. Está bien que como equipo grande que esté peleando la Copa Chile y el Campeonato Nacional. Eso es bueno para el hincha”.

Además, destacó el buen rendimiento de Nicolás Guerra con sus dos goles, asegurando que “después de estar cortado por el entrenador, ha demostrado que puede ser útil. Es un goleador, así que muy bien por el Nico”.

Por su parte Martín Gálvez sostuvo que “el grupo está con una confianza muy destacable, muy valiosa, de cara a que lo más importante es ganar el título. No hay descuidar la posibilidad de ganar la Copa Chile para ir a una Copa Internacional”.

Para cerrar Roberto Reynero se la jugó al decir que “me dio la impresión de que parecía entrenamiento con público. La U se encontró con dos goles y estuvo muy clarita en su mediocampo con Poblete”.

“Las ocasiones que tuvo Nicolás Guerra las metió adentro. Hay que rescatar eso, porque sabíamos que el Nico también estaba con un pie afuera de la U, a punto de irse a préstamo”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad de Chile y Palestino?

Azules y árabes se volverán a ver las caras por la Copa Chile el lunes 9 de septiembre a las 19:00 en el Estadio Santa Laura.

