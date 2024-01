Guarello y caso de Holgado entre la U y Everton: "No puedes comparar, hay otros intereses ahí"

Universidad de Chile comenzó el 2024 de entrada y este martes ya trabaja en la pretemporada. Un grupo del plantel se realizó exámenes médicos, mientras el resto se quedó en el Centro Deportivo Azul tareas. En paralelo, el Chuncho está a la espera de lo que pase con Rodrigo Holgado.

El delantero argentino estuvo listo en la U a espera de detalles. Incluso el mismo jugador manifestó su intención de recalar en Universidad de Chile, pero su situación se dilató hasta enfriarse. Sobre la misma, apareció Everton para complicar más las cosas y Azul Azul determinó que espera hasta hoy, de lo contrario irán por otro atacante.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se refirió a la incertidumbre sobre el fichaje de Holgado en la U y especula cuáles pueden ser las razones por las que se entrampó el fichaje del trasandino en los azules.

“Nunca queda muy claro cuáles son las razones, o sea, es dinero, pero uno no entiende bien los mecanismos que hay a la hora de elegir estos jugadores. ¿A qué me refiero? En frío no puedes comparar a la U con Everton, pero qué compensaciones hay… ¿Llevarlo después a México con el grupo Pachuca? Exacto”, dijo Guarello.

El periodista agrega que “puede que le digan: “vas a estar seis meses en Everton y en seis meses más te vas a México ganando cinco veces lo que ganas ahora”. Al final hay otros intereses que están funcionando ahí”.

Guarello le recomienda esta U

“Si fuera por la U, con esta Universidad de Chile que se está armando, que uno supone que va a pelear el título y que empezó a trabajar antes que todos; que está armando un buen equipo para el fútbol chileno, que no tiene que jugar copa internacional y se va a poder enfocar en el Campeonato; y Everton que es un equipo que sabes que en cualquier momento te levantan un jugador y te dejan mocho jugando el Campeonato…”, añade el rostro de Agricultura.

Guarello complementa: “entonces tendría que ser la U, y no creo que Everton le pague más plata que la U. Pero si Everton viene con México, ya ahí es muy difícil competir”.

Poco después, Juan Cristóbal Guarello sentenció que A Holgado “Yo le sacaría el teñido y le bajaría cuatro kilos. (…) No es un jugador que te va a hacer ganar el Campeonato Nacional, pero te suma”.

