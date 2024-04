Juan Cristóbal Guarello se lanzó en picada contra Azul Azul, el presidente de la concesionaria, Michael Clark, y la vicepresidenta, Cecilia Pérez. En La Hora de King Kong, el presentador del espacio se hizo parte de una denuncia de hinchas de Universidad de Chile que revelan una insólita situación que sufren los abonados del Chuncho.

De hecho, Guarello calificó sin pelos en la lengua ni anestesia, que el grave hecho tiene alcances de estafa: los abonados tienen apenas plazo para canjear sus entradas ya pagadas y, de no hacerlo, los boletos son revendidos.

“Pasa algo muy loco… Usted amigo, ¿es abonado de Universidad de Chile? Porque esta denuncia la recibí por dos lados de dos abonados distintos: acá me dicen, están preparando una querella contra Azul Azul. Cáchate lo frescos de raja…”, comenzó JCG en La Hora de King Kong.

El periodista agrega que “voy a contar algo que sufren los abonados de Universidad de Chile. Ha habido problemas para los abonados para adquirir las entradas, o sea, gente que ya pagó las entradas de todo el año”.

Venta de entradas que ya estaban vendidas por abonos

“Si no la canjeaste el lunes, perdiste la entrada del abono para el partido. O sea, si eres abonado de la U, tienes hasta el lunes de la semana para canjear la entrada para el partido del domingo. Si no la canjeas, pierdes la entrada y la U la revende. Sí señor”, complementa.

Al rostro de las comunicaciones deportivas le comentaron que “esto es más que llamativo porque pagamos más de 250 lucas para abonarnos el año al sector Andes, pero igual tienes que competir para conseguir la entrada. Azul Azul vende tu asiento si es que no lo canjeas el lunes. Es increíble que el abonado tenga que hacer fila para conseguir una entrada, de qué sirve abonarse”.

Ahí volvió la carga Guarello con palabras propias: “esto me parece insólito. Y acá me manda un pantallazo de la ticketera donde aparece ‘ahora te encuentras en la fila’. Esto es gravísimo, o sea tú pagas la entrada, te dan un margen de tiempo para canjearla, y si no, te la revenden, hueón. O sea, tú compraste unos pantalones, los fuiste a buscar a la tienda y te los vendieron porque tenías que venir ayer. ¿Se imaginan?”, sostiene.

Ataque directo a Clark y Pérez

Guarello continúo indignado y furioso: “y la gente de Azul Azul son los empresarios de este país que bla bla, contra el Gobierno y que la agenda pro crecimiento. ¿Y esto, compadre? ¿Qué dice Michael Clark de esto? Te estás cagando a los hinchas de la U de manera vergonzosa. Se pasaron. Tú ya pagaste tu entrada y te dicen que llegaste tarde y te la revendieron”.

King Kong reitera que “el partido es el domingo y tienes que canjearla antes el lunes, si no, los carerraja la revenden. ¿Qué dice el Sernac de esto? Esto es una estafa. En la U un año que les va bien y no falta el gerente que dice: tengo un nuevo modelo de negocio, si los hueones no canjean las entradas las vendemos… Oye pero ya las entradas las vendimos. No, mala cuea, esto es libre empresa y libre mercado. Azul Azul, esto es sin llorar, Michael. Sin empezar a llamar a los auspiciadores, a la gente de la radio. Porque eso hace… llama a la gente de arriba y se queja que lo tratan mal. ¿Y esto no es tratar mal a los hinchas? Cómo voy a respetar a Azul Azul si se caga a sus propios hinchas. Ni Rolando Molina se atrevió a tanto. Ni Ambrosio Rodríguez llegó a tal nivel de descaro”.

“Uff, uff. ¿Qué dice Cecilia Pérez? Va a decir que están criticando a Azul Azul porque es mujer… Va a decir que critican la reventa de las entradas porque la reventa es femenina, suena a mujer. Va a decir que es violencia contra la mujer. Clark va a hacer una conferencia de prensa con los jugadores como la otra vez para decir que todo esto es un invento de nosotros. Se pasaron. (…) Esto demuestra que los que mandan en la U no son hinchas. Y esto lo tienen que explicar, demuestra el poco respeto por los hinchas de la U”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.