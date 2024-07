Universidad de Chile cuenta las horas para lo que será uno de los regresos más esperados de los últimos años. El Romántico Viajero está a nada de concretar el retorno de Charles Aránguiz para la segunda rueda del Campeonato Nacional, una movida que a pesar de ser importante, no es suficiente para Jorge Valdivia.

El Mago se refirió a la inminente llegada del Príncipe al elenco estudiantil y remarcó que esto no es suficiente para pelear el título. De hecho, les dejó una clara advertencia si piensan que tienen el torneo en el bolsillo con su arribo.

“Lo que está claro es que, con Aránguiz, no le va a alcanzar a la U. Independiente de las posiciones, siento que la U se tiene que reforzar”, comenzó explicando en Radio ADN. “Ya vimos lo que pasó con Gómez, que quizás no es su culpa, pero hay mucha diferencia con Hormazábal. No es culpa 100 por ciento del jugador, hay inactividad, hay desconfianza y no está esa conexión entre los cuatro del fondo con el extremo por ese lado”.

En esa misma línea, Jorge Valdivia insistió en que el Príncipe no es la gran solución. “Creo y siento que Álvarez lo tiene claro. Con Aránguiz no se le solucionan todos los problemas. Sumará experiencia, calidad, jerarquía, pero no se le solucionan todos los problemas”.

Además de Charles Aránguiz, la U también negocia por Jonathan Villagra. Foto: Photosport.

“El gran problema creo que es la generación de situaciones de riesgo, de gol. Porque más allá del último gol ante Cobresal que fue bueno, espero no equivocarme, pero después son todas intenciones individuales o duelos mano a mano de Guerrero buscando el centro o Fernández por el otro lado. Le falta una conexión, jugadores de calidad que se puedan asociar de mejor manera”, complementó.

Jorge Valdivia ponen sus fichas en Jonathan Villagra para la U

Si bien la mira está puesta en Charles Aránguiz, la U no ha dejado de trabajar en el mercado de pases de invierno. Otro de los nombres que suena con fuerza en el Bulla es Jonathan Villagra, defensor de Unión Española que está buscando la manera de sumarse a los azules lo antes posible.

Su posible llegada es algo que Jorge Valdivia aplaudió para enfatizar que con Charles Aránguiz no les alcanza. “Mientras pueda sumar gente joven y buena como Villagra, podrá tener más variantes que es lo que le falta a la U”.

“Siento que (Gustavo Álvarez) lo necesita y mucho. Cuando no ha estado uno de los centrales titulares, ha tenido que jugar Poblete o Retamal, que por más que entiendan la posiciones, es un plus mirar al banco y tener a un jugador que conoce la posición”, sentenció el Mago.

Por ahora, en la U esperan por la llegada de Charles Aránguiz en las próximas horas para anunciarlo con bombos y platillos. Jonathan Villagra sigue negociando y se espera que en los próximos días se cierre su fichaje, aunque cualquier cosa puede pasar.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz esta temporada?

Charles Aránguiz está a nada de volver a Universidad de Chile luego de haber disputado un total de 23 partidos oficiales con Inter de Porto Alegre esta temporada. Un gol, una asistencia y 1.405 minutos dentro de la cancha son su saldo hasta ahora.

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra esta temporada?

Jonathan Villagra está en la mira de la U luego de haber disputado un total de 12 partidos oficiales esta temporada con Unión Española. En ellos marcó un gol, no registró asistencias y alcanzó los 1.080 minutos en el campo de juego.

