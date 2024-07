El nombre de Charles Aránguiz se ha transformado en el más comentado en este mercado de pases. El Bicampeón de América no atraviesa su mejor momento en el Inter de Porto Alegre y busca su salida del elenco brasileño.

El Príncipe tiene como objetivo retornar a Universidad de Chile y en las últimas semanas se han intentado todo tipo de fórmulas para lograr su retorno al Romántico Viajero. Sin embargo, estas propuestas no han llegado a buen puerto.

A tal punto que hasta Universidad Católica se metió en la pelea por fichar a Aránguiz. El elenco de Tiago Nunes busca un volante de jerarquía y a sus 35 años el nacido en Puente Alto cumpliría un rol clave en el esquema del brasileño.

Johnny Herrera tajante sobre el futuro de Charles Aránguiz

Un interés que fue abordado por conocido de Aránguiz como Johnny Herrera. El samurái azul fue categórico y no dejó espacio a las dudas sobre la posible llegada de Charles a la UC. Así lo expresó en el programa Todos Somos Técnicos al abordar el arribo de su ex compañero a San Carlos de Apoquindo.

Charles Aránguiz busca su salida del Inter

“Es imposible”, aseguró tajante Herrera. El campeón de la Copa Sudamericana con la U no dejó ni que se le contraargumentara sus dichos. Incluso aludió a que si la UC se enfoca en Aránguiz solo saldrá perjudicada y “quedará más debilitada que el primer semestre”. Palabras que aluden a que Aránguiz no llegará al elenco de la franja.

Cabe consignar que no es la primera vez que Herrera se refiere a los rumores del mercado de pases. Anteriormente recalcó que Mauricio Isla no llegaría a Colo Colo por su fanatismo por Universidad de Chile. “A mí me contaron que se va a la MLS”, aseguró en su momento el ex portero.