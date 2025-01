Universidad de Chile continúa con su pretemporada. Al mando de Gustavo Álvarez, el Romántico Viajero busca su mejor forma para ganarlo todo en el 2025, temporada en la que vuelve a disputar la Copa Libertadores.

Pero las alarmas se activaron en el inicio de año. Es que Charles Aránguiz sufrió molestias físicas y esto lo alejaron de los entrenamientos. Incluso se habló que la zona afectada, el tobillo derecho, hasta pondría en riesgo una posible rotura del talón de Aquiles.

El tema es que en Todos Somos Técnicos indicaron que habría evolucionado de la mejor forma y solo se perdería el partido de este domingo ante Coquimbo Unido por la Copa Betano.

“El tratamiento está funcionado. Es duda para el partido del domingo y probablemente no lo juegue, pero ya podría volver para el duelo del 11 de enero y para la Supercopa ante Colo Colo”, indicaron en el programa de TNT Sports.

Johnny Herrera explica la lesión de Charles Aránguiz

Sin embargo, en el panel estaba Johnny Herrera, quien finalmente abordó el tema de su compañero y confirmó que buscó ayuda en un viejo conocido en la U. Además lo descartó para el duelo ante el Cacique a finales de mes.

Charles Aránguiz podría estar fuera de la Supercopa a finales de enero

“Por lo que yo tengo entendido, sería como mínimo cuatro semanas. En el cuerpo médico de la U intentaron hacer un tratamiento antes de finalizar el año pasado, pero no resultó. Se le inflamó la zona y se pensó lo peor. Por eso acudió a mi ex doctor, Fernando Radice. Ahora solo hay que rezar porque no sea nada grave y vuelva pronto”, sentenció el samurái.