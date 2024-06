A pesar de que Joaquín Larrivey salió de Universidad de Chile en diciembre de 2021, no son pocos los hinchas que extrañan su alta eficacia en las redes para el actual plantel, incluso históricos como Johnny Herrera piden públicamente su vuelta.

No es para menos, a sus 39 años el argentino no para de hacer goles, de hecho, en su presente con Magallanes es el máximo anotador de la temporada en Primera B con 11 conquistas, y en su vuelta al fútbol nacional ya suma un total de 21 tantos.

Por ello, en el programa La Magia Azul, se le preguntó a Larrivey si es que existe alguna posibilidad de que pueda volver a la U. Su respuesta sorprendió ya que no sólo que la opción es real, si no que confesó recibir llamadas desde Azul Azul para un regreso.

Joaquín Larrivey anotó 43 goles en su paso por Universidad de Chile (Photosport)

¿Hubo contactos entre Larrivey y la U?

“Sí, hubo un acercamiento, pero no se dio. Te estoy diciendo algo que no sabe nadie. Por cosas del fútbol, no por parte mía, no se terminó dando. Te estoy hablando de no hace mucho. Quedó en nada en ese momento. Al final no se dio”, reconoce Larry Kane.

En esa línea, el artillero agrega que “obviamente, nos deseamos lo mejor mutuamente. El llamado de la U tiene que ver con mi pasado reciente, por lo que rendí, y es que en 15 días se van a cumplir un año de mi vuelta a Chile y llevo 21 goles en Magallanes“.

Eso sí, Larrivey descartó que si se da una vuelta a la U sea para retirarse del fútbol, pues “el promedio está ahí. No es que me quieran hacer un homenaje, me llaman porque mi presente sigue siendo muy bueno. Que me llamen, es motivo de orgullo, pero en el fútbol nunca te regalan nada”.

¿Cómo fue el paso del Bati por los azules?

Joaquín Larrivey llegó a Universidad de Chile en enero de 2020, proveniente de Cerro Porteño, y se mantuvo en el club por dos campañas, en las cuales fue su máximo goleador. Registró un total de 43 goles y siete asistencias en 44 juegos vestido de azul.

