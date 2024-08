Ignacio Vásquez ha causado una gratísima impresión en toda la U de Chile. En principio, se ganó la consideración de Gustavo Álvarez. Y hasta pudo celebrar su primer gol en el Campeonato Nacional 2024. Luego de un lúcido pase al espacio de Nicolás Guerra, el Nacho abrió la cuenta.

Fue en la goleada por 4-0 ante Cobreloa donde Vásquez encaminó el partido prácticamente desde el inicio. De todas maneras, el promisorio volante ofensivo de 18 años sabe que el camino por recorrer todavía es larguísimo. “Tengo que mejorar muchas cosas: aprender cuándo ir, cuándo no”, reconoció.

“Eso me lo dicen mis compañeros. Estoy tranquilo, con ganas de seguir mejorando y creciendo”, manifestó también Vásquez, quien arribó al Centro Deportivo Azul desde Cobresal. Otro tema que apareció en la conferencia de prensa fue su convivencia con Leandro Fernández.

Se dio a raíz de una respuesta del Nacho, quien ocupó el lugar del suspendido Lea frente a los Zorros del Desierto. “Tengo grandes jugadores en mi puesto y eso me ha ayudado a crecer. Por izquierda juega Leandro Fernández, que es un gran jugador y de mucha experiencia”, expuso el talentoso y joven proyecto del Bulla.

“Siempre me está corrigiendo algunas cosas que sabe por su experiencia”, reveló también Vásquez. El ex delantero de Independiente de Avellaneda es uno de los mayores consejeros que Nacho tiene en la plantilla del puntero exclusivo que tiene la máxima categoría chilena. Pero no el único.

Otro jugador que enfatiza mucho en dialogar con Ignacio Vásquez es el capitán de la U de Chile. Se trata de Marcelo Díaz, uno de los grandes referentes que tiene el plantel. Y hace poco, el Carepato tiene un escudero muy importante en el bicampeonato de América que logró la Generación Dorada de la Roja.

Es Charles Aránguiz, quien ya suma tres partidos en su regreso a la U. “Con Chelo he hablado un poco más. Lleva más tiempo, Charles llegó hace un poquito menos. Ellos son grandes jugadores y referentes, tanto en la U y a nivel nacional”, manifestó.

“Son unas personas increíbles. Chelo siempre me está corrigiendo, también me reta cuando tiene que hacerlo. Pero lo hace porque yo mejore, quiere que lo haga cada vez mejor. Y yo siempre voy a agradecer todos los consejos que me den”, sentenció el promisorio talento que seguramente estará en el Mundial Sub 20 de 2025 que organizará Chile.

