Universidad de Chile ganó un refuerzo para el segundo semestre, gracias a la irrupción del joven Ignacio Vásquez. Con 18 años fue figura ante Cobreloa y demuestra que tiene mucho futuro.

El volante, que fue comprado a Cobresal por los azules, indicó que en el último tiempo ha mejorado mucho gracias a un trabajo profesional, el que detonó en la época de la pandemia del coronavirus.

“Me tocó la pandemia en Cobresal y todo pasa por algo. Esa época me ayudó a crecer físicamente, era chico y flaco, por lo que me metí a un gimnasio, pude hacer cosas mejor y llegar a la U”, manifestó.

Luego indica que en el elenco estudiantil encontró muchas herramientas. “Acá tuve buena formación, hay grandes profesores que me hicieron crecer físicamente y futbolísticamente”, sostuvo.

Ignacio Vásquez celebra su gol en la U ante Cobreloa

Vásquez y su lugar en la cancha

Ignacio Vásquez, como muchos niños, era el típico jugador de creación. Algo que fue mutando con lo que pide el fútbol moderno.

“Era 10, de estar más al medio, pero en la Sub 17 me acomodé más a la izquierda y me adapté. He mejorado harto, pero debo manejar hartas posiciones”, comentó.

Agradece además a Gustavo Álvarez, por dejarlo hacer su juego. “El profe desde el principio me dio la confianza para ir hacia adelante, encarar, hacer lo que me gusta. También me respaldan mis compañeros, me dicen que que tenga personalidad”, confesó.

Finalmente alabó a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. “Son mi referentes, los veía en la tele y ahora trato de sacar un poco de todos. Así puedo pulirme”, sostuvo con madurez.