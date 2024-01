Pese a las críticas que ha recibido de parte de los hinchas de Universidad de Chile, Ignacio Tapia regresó de sus vacaciones lleno de confianza para sumar en una nueva temporada en los azules.

El defensor se prepara para su tercer año defendiendo la camiseta bullanguera, donde tendrá la posibilidad de luchar por el puesto de la mano del técnico Gustavo Álvarez.

Una situación que lo tiene lleno de confianza, donde si bien ahora no estará Luis Casanova en el puesto, sabe que llegará Franco Calderón, lo que, de alguna forma, le entrega posibilidades.

“Este año vengo más preparado en lo mental y en lo físico. Esperamos que con el nuevo cuerpo técnico que viene de ser campeón sea todo bueno”, comentó Tapia.

Opciones

Ignacio Tapia disputó 11 compromisos en la última temporada con Universidad de Chile, donde marcó un gol en el Superclásico ante Colo Colo jugado en el estadio Santa Laura.

“Yo siempre estuve dispuesto para cuando me tocara. En los partidos que me tocó lo hice bien, ya después era decisión de él (entrenador) si me ponía o no”, destacó.

Por lo mismo, sabe que tiene una gran oportunidad, aunque tampoco descartan una salida si se decide que no podrá tener reales opciones de competir por un puesto en el club.

“He sabido de algunas cosas, pero no he querido preguntar hasta ahora a la vuelta de vacaciones. Por el momento sigo en el club. Mi intención siempre es jugar, si puedo jugar en la U me quedo, eso es lo primero. Si no, buscaré otros rumbos”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.