Fernando Gago fue presentado esta jornada como el nuevo entrenador de Universidad de Chile, donde se espera su gran estreno este martes cuando los azules reciban a Unión La Calera por la Copa de La Liga 2026.

Por lo mismo, habrá expectación en el primer partido al mando de la banca del técnico argentino, en busca de cambiar la cara de un cuadro bullanguero que partió la temporada llena de dudas.

En ese sentido ha recibido muestras de cariño para llenarlo de energía, siendo la más importante el mensaje que recibió de parte de Verónica Laffitte, su actual señora.

Ella ocupó una foto de las plataformas digitales de Redgol para poder mandarle un mensaje a la distancia a su pareja, de manera de empezar de la mejor manera su proceso en la U.

Verónica Laffitte es la actual esposa de Fernando Gago.

Verónica Laffitte le escribe a distancia

Fue en febrero de este año cuando Fernando Gago y Verónica Laffitte celebraron el bautizo de Joaquín, su primer hijo, el que nació el 19 de noviembre, para darles una tremenda alegría.

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Por lo mismo, desde Argentina decidió mandarle un mensaje para llenarlo de energía, además desearle lo mejor en el estreno de este martes con Universidad de Chile.

“Vamos, mi corazón”, escribió en una fotografía donde sale Fernando Gago con el gerente deportivo Manuel Mayo, en el inicio de su historia en el fútbol chileno con el buzo de la U.

Mira la foto:

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