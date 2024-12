El querido ex presidente de la U falleció la noche del jueves. El doctor era uno de los tantos contrarios a la concesionaria.

El fútbol nacional, pero sobre todo Universidad de Chile, está de luto, debido a que la noche del jueves falleció René Orozco, ex presidente del cuadro azul entre 1991 y 2024.

El doctor fue clave en la historia de la U, porque en su mandato el club ganó cinco títulos del Campeonato Nacional, entre ellos el de 1994, que cortó con 25 años sin dar una vuelta olímpica.

El doctor Orozco dejó la presidencia del cuadro laico en 2024 a manos de Lino Díaz, y luego tuvo esporádicas apariciones públicas, pero en todas ellas hizo añicos a Azul Azul, sociedad anónima que controla los destinos del club de sus amores.

René Orozco contra Azul Azul

En 2020, en plena etapa de pandemia, René Orozco conversó con La Cuarta y analizó el actuar de Azul Azul, y no se demoró un segundo en hacer trizas a la concesionaria.

“No existe, no tiene equipo, no tiene nada. Tiene a unos tontos que la dirigen, que no saben nada, absolutamente inútiles“, dijo sin pelos en la lengua.

Luego, se defendió de las críticas en su contra, tras la quiebra de la U que derivó en la llegada de Azul Azul.

“Pero si a la U se la robaron. Nadie me pudo dar una explicación. Dijeron que no teníamos nada. Pero si hasta nuestros jugadores en su momento hicieron una pretemporada en la Ciudad Azul. Eso lo expropiaron por una deuda residual que el directorio de la U ya había acordado pagar”, recordó.

“Cuando transforman el fútbol en un negocio, al final no queda nada. Es un deporte, no son empresas. Mira ahora, nadie asiste a los estadios y el espectáculo es malísimo”, cerró en su análisis en 2020.