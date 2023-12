Caamaño hace bolsa a Azul Azul y Sartor: "Esta U no es un equipo chico, es un equipo enano"

Universidad de Chile se juega su última carta para clasificar a Copa Sudamericana este sábado como local ante Ñublense, en el cierre del Campeonato Nacional 2023. Los azules parecen dejar atrás temporadas consecutivas luchando la permanencia, pero estar lejos del descenso es una obligación para los azules y no un mérito.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó la irregular temporada de la U, que incluso logró alcanzar la punta en la parte final de la primera rueda. En el segundo semestre el Chuncho fue un desastre.

“Yo creo que el objetivo era ingresar a una copa internacional, porque cuando traes a Leandro Fernández, Matías Zaldivia, Federico Mateos, Juan Pablo Gómez y Cristopher Toselli, mantienes una base con Nery Domínguez, Cristián Palacios y Emmanuel Ojeda, tú dices con estos jugadores más o menos cómo no vas a quedar entre los ocho primeros. Y traes un técnico como Mauricio Pellegrino”, dijo Caamaño.

El periodista agregó que “si tú me dices ‘continúa el Seba Miranda’. Chuta, como que no hay mucha fe, porque le falta un poco de experiencia. Pero traes a Pellgrino porque quieres darle un golpe de calidad. Pero desgraciadamente Pellegrino y su táctica terminaron agotando a todos… a los jugadores, a los dirigentes y la gerencia”.

La U se desmoronó

Continuando con su análisis, el rostro de Radio Agricultura añade que “se estableció un combo de mal ambiente en la U después del cierre del libro de pases (de mitad de año), cuando no le trajeron los jugadores a Pellegrino. El DT sintió que los dirigentes le cerraron la puerta en la narices, después le venden a Osorio y casi como tocarle la oreja le traen a un jugador lesionado, y a partir de ahí las relaciones quedaron muy quebradas y difíciles de sanar”.

“Es imposible que Pellegrino vuelva a confiar en la dirigencia, y la dirigencia va a tener que tomar una decisión: seguir dependiendo del teléfono rojo de Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, o definitivamente le dan las llaves del club a gente que esté dispuesta a asumir responsabilidades. Hasta ahora la responsabilidad directiva de Michael Clark siempre está en silencio, o ‘estamos reconstruyendo, volvimos a foja cero u hoy día estamos haciendo de nuevo a este club…’”, sostiene el periodista.

Cristián Caamaño sentencia iracundo: “¡perdón! un equipo que no supera el 40 por ciento de rendimiento… déjenme decirle al señor Clark que no es un equipo chico, es un equipo enano. Y la U es demasiado grande para quedarnos enfrascados con dirigencias inoperantes como ha tenido la U, no sólo con Sartor, sino de hace mucho tiempo. Pero desgraciadamente se han agudizado con Sartor a la cabeza”.

¿Cómo calificas la temporada 2023 de Universidad de Chile? ¿Cómo calificas la temporada 2023 de Universidad de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuáles son los números de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023?

A espera de la última fecha, Universidad de Chile es novena con 37 puntos en 29 partidos. Los azules registran 10 triunfos, 7 empates y 12 derrotas con 37 goles a favor y 41 en contra (-4).

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Ñublense?

Universidad de Chile recibe a Ñublense este sábado 9 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023.