El ex entrenador le explica que siempre es bueno dejar algo en el equipo que lo formó, por todos los años que se ocuparon de su persona.

Uno de los temas que tiene que resolver en el corto tiempo Universidad de Chile en la presente ventana del mercado de pases, tiene que ver con la salida de Marcelo Morales del club.

El jugador termina contrato al final de la temporada, pero no firmó un nuevo acuerdo de renovación, por lo que, si la U no lo vende ahora, luego puede negociar como agente libre y no dejar nada para el club.

Una situación que tomó desde la experiencia Claudio Borghi, donde asegura que siempre hay que poner sobra la balanza los esfuerzo que hace el equipo en todo su proceso de jugador.

“Siempre es un problema porque el club invirtió mucho tiempo en formación y no va a quedar nada”, comentó el ex entrenador en “Todos somos técnicos” de TNT Sports.

Marcelo Morales puede salir de la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Borghi le pide dejar algo en la U

No es primera vez que un jugador tiene la opción de salir como jugador libre de un equipo, lo que puede hacer que las negociaciones sean mucho más favorables para su carta.

Pero esta situación deja sin pan ni pedazo al club que lo formó, por lo mismo Claudio Borghi manda un tirón de orejas y un importante consejo a Marcelo Morales por su situación con Universidad de Chile.

“Eso el jugador lo tiene que sopesar en algún momento, el club invirtió de los 11 años, y la inversión por un juvenil es muy alta y algo hay que entregarle al club que te formó”, explicó.

Todo, en medio de una posible oferta que llegó desde Europa para el lateral izquierdo de la U, donde es seguido desde el fútbol de Rusia para seguir su carrera profesional.

