El portero y referente del club, asegura que una salida de Morales no se sentirá porque la U tiene dos importantes reemplazos.

La salida de Marcelo Morales desde Universidad de Chile está más latente que nunca en la presente ventana del mercado de pases, donde el formado en el club puede marcharse de la institución.

Luego de no renovar su contrato, que vence a final de la temporada, en la U se movieron rápido para contratar a su reemplazante, Antonio Díaz, donde comienzan a zanjar su situación.

Algo que también está relacionado con una posible oferta que llegó desde Europa por el lateral izquierdo, lo que tiene evaluando la situación a la dirigencia de Azul Azul.

Por lo mismo, fue Johnny Herrera, ídolo del club, quien le puso una lápida a la historia de Morales en el club, entendiendo todo el contexto en el cual está su situación: “Yo creo que la U lo tiene que vender”.

Johnny Herrera asegura que es el momento de vender a Marcelo Morales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera deja fuera a Morales en la U

El portero y actual comentarista deportivo es claro con el proceso que vive Marcelo Morales en Universidad de Chile, quien, si no deja un monto económico ahora, se puede ir a fin de año, pero deja al club con las manos vacías.

“Si la U no quiere firmar es porque ya tiene equipo a fin de año. Si no quiere firmar y si tiene una oferta, le deben haber dicho no firmes ahora y firma a fin de año”, explicó.

Pese a esto, asegura que la figura de Morales dentro del equipo es reemplazable, incluso con su gusto personal por José Castro y por el refuerzo que acabade llegar: Antonio Díaz.

“Yo creo que el lateral está cubierto en la U, José Castro, incluso me gusta más que Marcelo Morales, además está el nuevo refuerzo Antonio Díaz. Pero Castro tuvo dos tragedias, se le murió su mejor amigo y cuando estaba en su mejor momento, de titular, se lesionó. Pero el puesto está cubierto”, explicó Herrera.

Johnny Herrera pone sus fichas en José Castro. Foto: Andres Pina/Photosport

