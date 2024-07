El periodista asegura que hay que ver el nivel de Aránguiz, teniendo como base a la generación dorada que no ha cumplido en su regreso a Chile.

Caamaño compara a Charles Aránguiz con Arturo Vidal: "No ha cumplido, ha sido correcto"

Los hinchas están con toda la ansiedad por el posible regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, en la que puede ser la gran bomba de la ventana del mercado de pases.

Con la expectación en la jornada de lo que puede pasar con el Inter de Porto Alegre en Brasil, se empiezan a hacer los análisis del real aporte que puede tener el Príncipe en su regreso al Campeonato Nacional.

Esto, por los regresos de Arturo Vidal, Mauricio Isla, entre otros jugadores que marcaron la generación dorada de la Roja y que, según el periodista Cristián Caamaño, han quedado en duda en lo futbolístico.

“En Brasil se fue atrasando lo de Aránguiz, llenando de trabas, pero había confianza en que iba a llegar a la U. Mi información es que está cerrado: 99%, pero hay que guardar un 1% con esta dirigencia”, explicó.

Caamaño asegura que Arturo Vidal no ha estado a la altura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Caamaño compara a Charles Aránguiz con Vidal

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño comparó el momento de Arturo Vidal en Colo Colo, con lo que puede hacer Charles Aránguiz en Universidad de Chile.

“Eso depende de lo que haga Charles, todo tiene factor sentimental y después veremos lo futbolístico. Pasó con todos los de la generación dorada, donde ninguno ha cumplido las expectativas”, explicó.

“Vidal no ha cumplido, ha sido correcto, pero no ha sido el jugador que se esperaba. Se le paga por curriculum, pero para que marque diferencias, y eso no ha ocurrido, veremos si Aránguiz trasciende más allá de los sentimental”, finalizó.

