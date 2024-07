El ex jugador y comentarista deportivo pide poner un punto final a los rumores de los refuerzos, porque cansan a los hinchas.

Patricio Yáñez se aburre con la teleserie de Aránguiz: "Me tienen las pelotas hinchadas"

Una de las grandes teleseries que la gana por paliza a los reality show que están dando en la televisión chilena, es el tema de Charles Aránguiz y su bullado regreso a Universidad de Chile.

Pese a que en las próximas horas pueden existir grandes novedades para el club bullanguero en la ventana del mercado de pases, la expectación está en todos los seguidores del equipo chuncho.

Pero hay muchos que se han aburrido con los grandes rumores que se han sabido en los medios por el tema Aránguiz y han tirado la toalla para esperar una decisión definitiva.

Así también pasa con el ex jugador Patricio Yáñez, quien, en su rol como comentarista deportivo, pidió por favor acabar con todas las teleseries de los refuerzos: “Me tienen las pelotas hinchadas”.

Charles Aránguiz está cerca de regresar a la U.

Pato Yáñez se cansa por los refuerzos

Fue en el programa Deportes en Agricultura, donde Patricio Yáñez mostró su furia con el tema de los refuerzos en el mercado de pases, donde, como amante del fútbol, pide poner punto final a los rumores.

“Si está en condiciones y llega, lejos es el mejor jugador para la U. Ojalá que llegue porque me tienen las pelotas hinchadas con Aránguiz e Isla. Son las gestiones de los dirigentes, la culpa no es del jugador”, explicó el ex goleador.

En ese sentido, asegura que si bien algunos detallan en que no viene en un gran momento, sacará diferencias, pero que realmente lo firmen cuanto antes para terminar con los cahuines.

“Sería un gran aporte. Dicen que está complicado físicamente, pero si viene a la U está en condiciones y los médicos harán sus chequeos. Pero que llegue ya y dejen estar todos los días con cosas que llega, que no llega y que el representante es mala onda, así que chao”, finalizó.

