Si bien existe una alta posibilidad de que Universidad de Chile termine la primera rueda del Campeonato Nacional como líder, comienzan a salir a la luz ciertas debilidades que, hasta la derrota con Católica, no aparecían. La principal de ellas era lo previsible del juego de equipo.

Dentro de las críticas que los propios hinchas azules y los especialistas le han hecho al técnico Gustavo Álvarez es que los rivales “le tomaron la mano” a los azules. Prueba de ello son los resultados con equipos que pelean por la parte alta del torneo.

Por ello, el DT de la U entiende que esta situación es real, ya que a su juicio “nos han estudiado, saben cómo jugamos y hay patrones que se repiten en los rivales justo cuando juegan contra nosotros, y me he dado cuenta”, aunque agrega que “esto le pasa a todos los que están primeros”.

“Jugar en equipo grande es un plus, los que no jugamos en grandes sabemos que nos jugamos la vida contra los grandes y al estar puntero se magnifica“, sostiene Álvarez, quien indica que “hay que buscar variantes, encontrarlas para no ser previsibles y no nos agarren la mano. Es tiempo y trabajamos en eso”.

Entre esas cosas a mejorar, sobre todo cuando se juega de local, el técnico de la U recalca que “es el juego, tenemos que ser un equipo más dominador no sólo desde la presión y la velocidad, sino apropiarnos del balón. Es el primer aspecto a mejorar”.

¿Cuáles son los próximos juegos de la U de Álvarez?

El objetivo central para el Romántico Viajero es terminar la primera rueda como puntero. El primer paso para ello es volver a los triunfos como local, en el Estadio Nacional. La oportunidad para ello es este domingo 26 de mayo, a las 17:30 horas, frente a Ñublense.

Mientras que en la última fecha previa al receso por Copa América 2024, la U de Álvarez viajará hasta Viña del Mar, el domingo 2 de junio, para enfrentar a Everton en el Estadio Sausalito, desde las 12:30 horas.

