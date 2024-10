Universidad de Chile respira con más tranquilidad tras la caída frente a Deportes Iquique en el Campeonato Nacional. Leandro Fernández, expulsado ante los Dragones Celestes, solo recibió una fecha de castigo y podrá estar en el clásico universitario, un duelo clave del cierre de año.

La decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP con el delantero azul no es la única buena noticia que recibe la U. Además, Maximiliano Guerrero se salvó de un posible castigo luego de un incendiario post en redes sociales, donde acusó que hay un plan para que los azules no sean campeones en 2024.

Luego de la derrota, Guerrero fue a Instagram y aseguró que “nos quieren bajar como sea“. Poco más tarde, decidió borrar el mensaje. Quejas contra el arbitraje en redes sociales le han costado sanciones a futbolistas en el pasado, como fue el caso de Bayron Oyarzo en 2021, sancionado con dos encuentros.

Para la tranquilidad del seleccionado nacional y de la U, desde Quilín no actuaron. Según informó el periodista Cristián Cavieres, Maximiliano Guerrero no figura entre los citados al Tribunal de Disciplina y, por ende, no arriesga ninguna sanción por sus dichos contra el árbitro Piero Maza y el VAR.

La publicación que hizo Maximiliano Guerrero tras la derrota de la U | Instagram

Maximiliano Guerrero se salva en la recta final de U. de Chile

Con esto, Maximiliano Guerrero podrá estar en los siguientes partidos de Universidad de Chile. Los azules tienen cuatro duelos para cerrar la temporada y deben ganarlos, además de esperar un tropiezo de Colo Colo en sus siete fechas (tiene tres pendientes) para ser campeones.

Hoy, el Romántico Viajero es puntero del Campeonato Nacional con 55 puntos. Los siguientes partidos son ante Unión La Calera (sábado 5 de octubre), Universidad Católica (sin programar), Ñublense (sin programar) y Everton (sin programar).