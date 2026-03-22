Fernando Gago fue anunciado con bombos y platillos como el nuevo entrenador de Universidad de Chile. Algo que no solo ha generado comentarios en Santiago, sino que también en Buenos Aires.

Como futbolista, Pintita tuvo una importante carrera defendiendo las camisetas de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield, además de jugar por la selección argentina. Como técnico, ha dirigido a Aldosivi, Racing, Chivas, los mencionados xeneizes y Necaxa.

La opinión de Facundo Alessandri

Facundo Alessandri es uno de los integrantes de Los Displicentes, popular grupo de amigos que graban sus reacciones para YouTube. Se hicieron muy reconocidos en Chile tras sus videos de las finales de la Copa América de 2015 y 2016.

Si bien Facu es declarado hincha de River, en Chile se hizo seguidor de la U. Suele estar muy al tanto del presente del Bulla, incluso viajando a algunos partidos, por lo que no quedó ajeno al arribo de Fernando Gago al León.

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“Qué les puedo decir, como DT acá en Argentina no le fue muy bien. Ganó dos títulos con Racing, pero no se dejen engañar, esos dos títulos fueron finales a partido único y ese mismo año Racing lo que quería era ganar la liga y de hecho la pierde en la última fecha contra un River que no tenía muchas ganas de ganar. Aun así, no supo plantear un buen partido”, comenzó explicando.

“Los partidos importantes siempre los ha perdido con Racing. Después creo que estuvo en Aldosivi, también le fue mal. Estuvo en Boca y el River de Gallardo de la segunda era le gana y lo echa. La verdad es que al muchacho acá no le ha ido muy bien”, complementó Alessandri.

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Si bien las primeras opiniones del integrante de Los Displicentes no fueron para nada favorables, luego hizo una reflexión sobre otros entrenadores que no han funcionado en Argentina, pero que sí triunfaron en Chile, como los casos de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa.

“Sé que hasta acá parece que todo lo que digo es malo, pero me di cuenta de algo. Acá (en Argentina) a Sampaoli no lo queremos y allá lo aman. Ha ganado todo, es alguien querido. Así que eso es un punto bueno. Acá mucha gente a Bielsa no lo quiere, más los que somos bilardistas, porque nos interesa el resultado y salvo con Newell’s, no ha sido mucho campeón, pero con ustedes armó una generación dorada“, indicó.

“Quizás a los que acá no les va bien, allá les va bien. Así que eso es una buena casualidad y de eso me aferro y le tiro muy buenas vibras porque a fin de cuentas lo que yo quiero es que la U gane, salga campeón y ojalá que Gago pueda tener su primer liga y que sea la chilena con la U“, cerró Facundo Alessandri.

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