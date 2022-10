Yonathan Andía vio que Lucas Assadi centralizó su conducción desde el costado izquierdo hacia adentro de la cancha en el estadio La Portada. El Cachorro se descolgó en ofensiva con la apuesta de que el juvenil talento de la Universidad de Chile percibiera su arremetida. Y así lo hizo: el "20" le hizo llegar un preciso pase al lateral derecho, que empalmó con efectividad un tiro rasante que dejó sin reacción posible al meta de Deportes La Serena, Zacarías López, en los 43' del primer tiempo.

"El trabajo en la semana paga. Venimos trabajando bien las jugadas y todo con el profe Seba Miranda. Gracias a dios pude convertir el gol y sirvió para ganar", expresó el "6" del Romántico Viajero, uno de los que ha mostrado un alza más evidente en los últimos partidos. De todas formas, pese al festejo de alivio que significó para el Bulla vencer a los granates, fue muy cerca del final que apareció una vez más Junior Fernandes para un festejo que, si los laicos mantienen la categoría, será muy recordado.

"Fue un partido muy difícil ante un gran rival, un equipo muy intenso que nos causó muchos problemas, pero gracias a dios pudimos sacarlo adelante", aseguró Yonathan Andía, que fue reconocido con una ovación de los hinchas y también fue nombrado como Jugador Experto Easy por los miembros de la transmisión de TNT Sports, Ignacio Valenzuela, Cristian Basaure y Marcelo Díaz.

El Cachorro Andía deja una advertencia pese a la gran victoria

Universidad de Chile abrió la cuenta frente a los serenenses graciasa un muy buen descuelgue en ofensiva de Yonathan Andía, quien recordó sus mejores tardes en Unión La Calera que lo hicieron incluso entrar en la consideración de Reinaldo Rueda en la selección chilena.

Pese a la felicidad que significaron estos postreros puntos frente a un rival directo en la lucha por no descender, el ex Deportes Limache tiene claro que todavía no hay que confiarse. "Es un respiro, pero aún faltan tres partidos. Todavía no estamos salvados, estamos trabajando para poder dejar a la U en primera", manifestó el marcador de punta en alusión ante Everton de Viña del Mar, Huachipato y Cobresal que todavía debe jugar el elenco estudiantil.