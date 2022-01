Nada como la verdad para ganar aliados. Eso debió pensar en emblemático Héctor Tito Awad este mediodía, cuando La Magia Azul Redgol entrevistaba al técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, y el veterano comunicador no aparecía conectado a la charla telemática.

Awad se ganó la simpatía de Sachi cuando apareció. "Quiero decirle tres cosas. Primero: toda la suerte del mundo. Segundo: pido disculpas por haberme integrado tarde a la nota. Y tercero: que por fin llegue un técnico que nos haga jugar a la pelota y no al despelote como en los últimos cuatro años", aseguró.

Pero el periodista completó su participación con lo que todos esperaban: cuál era la razón que le impidió llegar a la hora al encuentro con el flamante estratega azul. "Me está pasando lo mismo todos los días", reconoció el emblemático hincha azul.

"Me pongo a ver televisión y me quedo dormido. Estoy despierto desde las 8:30 y a las 11:30 me quedé dormido. No quería más que estar en esta entrevista, estaba feliz porque sabía que iba a estar Escobar, pero algo alcancé a conversar con él", advirtió el gran Tito.

Al menos el tiempo le bastó para llevarse una buena impresión del nuevo comandante de la armada universitaria: "Me pareció un hombre inteligente, que sabe a lo que viene, y estudió para lo que viene. No viene en pelotas: viene armado".

Las risas brotaron de parte de Escobar, quien además se mostró muy receptivo e ilusionado con su debut en la U, este viernes ante Colo Colo. "Me gusta la tensión, jugar con esa atención y concentración que genera el morbo que hay porque hace mucho no se le gana a Colo Colo", asumió.