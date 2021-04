Víctor Hugo Castañeda apunta con contundencia: "Hay jugadores que no están preparados para la U"

El comienzo de temporada para Universidad de Chile no disipa las dudas que tiene el equipo en el Campeonato Nacional, sensaciones negativas que quedaron reafirmadas con la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico que sirvió para redondear a 20 los años sin ganar en el Estadio Monumental.

Para uno de los exjugadores del Bulla, Víctor Hugo Castañeda, sobran los motivos para señalar a los protagonistas del mal momento del equipo. "Todo esto se ha transformado en una mochila muy pesada y hay varios jugadores que no están para la U, o más que eso es que no están para este tipo de partidos", afirmó a Christian González en La Tercera.

"Ellos tienen que darse cuenta que ellos no pueden hacerse cargo de la historia, tienen que hacerse cargo de un partido, de esos 90 minutos. Tienen más que ganar que perder, porque si lo logran quedarán como los que rompieron el maleficio pero no les puede causar tanta presión el hecho de no ganar en una determinada cancha", añadió.

Si bien como técnico azul no logró ganar en Macul, habló desde su punto de vista como exjugador en duelos de este tipo. "A mí nunca me pesó la presión, como entrenador en la última etapa les decía que teníamos que hacer historia. Recuerdo que el partido era muy parejo hasta el gol de Colo Colo", dijo en referencia al Superclásico que dirigió en casa alba en 2016.

Castañeda está incoforme con la cara de la Universidad de Chile. "Lo que ha mostrado no me gusta, me gustaba Rafael Dudamel por lo que había hecho como nombre con la selección venezolana y tenía mucha esperanza en que pudiera plasmarlo pero no ha sido capaz de plasmarle una idea futbolística al equipo", puntualizó.