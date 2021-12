Pablo Aránguiz terminó muy emocionado luego del épico riunfo de Universidad de Chile frente a La Calera, que le permitió permanecer en Primera División.

El volante azul tuvo un año especial en el club, donde incluso se enfrentó a la barra del equipo, lo que finalmente desembocó en un castigo para la U.

"Ha sido un año personal muy difícil. Uno está expuesto a todo tipo de críticas, mi problema con la gente, fue por una reacción que cualquier ser humano puede tener. Si alguien te escupe y agrede, no sé que espera la gente de vuelta", señaló Aránguiz en Cooperativa.

"Eso ya quedó atrás, hubo mucha gente que me apoyó. Algunos me respaldaron y otros no. Pero estar en la U es algo muy lindo", añadió.

Sobre la victoria con dos goles en los descuentos, expresó: "Lograr un triunfo en seis minutos, yo lo celebro más que un título".

"Entramos en una racha que no podíamos salir, llevábamos una seguidilla de partidos sin poder ganar, pero ganamos el más importante. Y ahora esperar que el próximo año sea mejor, y dejar este año de mierda atrás", finalizó.