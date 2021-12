En Universidad de Chile se viven días tensos a raíz de la complicada situación que viven en la tabla de posiciones, donde este fin de semana se jugarán la permanencia ante La Calera.

Escenario que tiene preocupados a los jugadores de la U, quienes además se quejan porque sienten que hay personas disfrutando con este asunto. Así al menos lo dio a conocer Marcelo Cañete, uno de los titulares del equipo.

"Hay mucha gente que quiere ver a la U en esta situación", indicó el Chelo. Agregó que "lo mejor es abstraerse y enfocarse en los resultados, lo que se puede mejorar y trabajar en lo emocional, porque es un punto fundamental a la hora de mantener el equilibrio, no dejarse llevar por lo que se dice y creo que el trabajo de los sicólogos es fundamental",

Añadió que "se debe trabajar el equilibrio emocional y fortalecerlo en estos momentos, que no son nada fáciles para el jugador, pero uno con la experiencia que tiene lo sabe manejar y en mi caso dio resultado".

Además, comentó que es imposible hacerse el loco con lo que ocurra en otras canchas, pues los resultados de Huachipato y Curicó pueden ser claves para determinar lo que va a suceder con la U.

"Sabemos que habrá varios partidos en simultáneo y es difícil no distraerse, pero tenemos que estar confiados en lo que tenemos que hacer en el campo. No hay otra manera, dependemos de nosotros", dijo el ex jugador de Cobresal.

La definición por el descenso se jugará al rojo vivo el domingo desde las 18 horas, con cuatro encuentros paralelos.