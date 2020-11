Se vence la opción de compra por Gabriel Torres y en Universidad de Chile no tienen idea sobre la decisión de Independiente del Valle

Luego de su brillante paso por Huachipato, Gabriel Torres llegó a Universidad de Chile a horas del debut azul en la fase previa de la Copa Libertadores 2019 cuando los azules viajaron a Arequipa a jugar con el Melgar.

Pese a las expectativas que habían sobre el panameño, lo cierto es que nunca pudo encajar bien en la U y el arco derechamente se le cerró, convirtiendo apenas un gol (ante Deportes Iquique) en seis meses.

Luego de su magro primer semestre, la regencia universitaria decidió prestarlo a Independiente del Valle con una opción de compra que vence el 30 de noviembre, fecha tope para que el cuadro ecuatoriano avise si se queda con el pase de Torres avaluado en una cifra cercana al millón de dólares.

Hasta hace muy poco no habían dudas en la U, porque la campaña de Torres este 2020 ha sido espectacular: 14 goles en el torneo local y otros 4 en la Copa Libertadores. Esto sin perjuicio que el atacante fue parte importante del plantel que ganó la Copa Sudamericana en 2019.

No obstante lo anterior, y a 48 horas de vencerse el plazo, al Centro Deportivo Azul no ha llegado comunicación alguna de Independiente del Valle, por lo que ha cambiado la situación y tendrán que decidir que pasará con el ex Huachipato de cara a la próxima temporada.

Recordemos que el préstamo inicial de Torres era hasta junio de este año, pero por acuerdo de ambos clubes se extendió hasta el término de la actual temporada.