Este martes 22 de febrero Universidad de Chile cerró su participación en el mercado de pases del fútbol chileno anunciando la llegada de su décimo fichaje para enfrentar el Campeonato Nacional 2022: Luis Felipe Gallegos. El jugador de 30 años logró destrabar su salida del OFI Creta griego y concretó su regreso al país.

Y tras el anuncio oficial el formado en el Centro Deportivo Azul habló con la prensa del club para dar sus primeras declaraciones en su anhelado retorno al balompié criollo. “Después de tantos años en el extranjero poder volver a tu casa, a tu país, a tu cultura, con tu familia y amistades, se extraña", indicó de entrada.

"En Grecia hay un tema de idioma y de cultura, a lo mejor yo en lo personal me podía desenvolver más en lo futbolístico y compartía un poco más, pero mi mujer y mis hijos que pasaban más en casa por idioma y COVID también entonces llegar aquí a la U fue la mejor decisión que hemos tomado”, reconoció.

Junto con eso, reconoce que “regresar al club era algo que en un momento se veía muy lejano y hoy volver a casa era algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo".

Además, destaca la importancia que tiene para él y su carrera "poder venir aquí en plenitud, a una buena edad para poder demostrar todo lo que pude aprender en el extranjero”. Y después aprovechó para referirse a las consideraciones que tomaron en la directiva azul para traerlo.

“Ante la reestructuración que se está haciendo en el club estaban buscando un jugador de mis características, y en el equipo griego me fue muy bien y cuando me preguntaron si quería venir al club la verdad no lo pensé dos veces y dije ‘vamos con todo’. Costó mucho la salida de allá, fueron negociaciones muy largas, pero se pudo destrabar todo para poder estar aquí”, añadió.

Sobre sus expectativas para su tercer periodo vistiendo de azul, ya que en 2013 tuvo un breve retorno con Darío Franco como DT, apuntó que tratará de “jugar mi intensidad y de pisar las dos áreas. Yo creo que eso hoy en día es lo que le hacía falta al club, intensidad en el mediocampo".

"No solamente yo, creo que todos los que hemos llegado más los que ya están tenemos que formar un grupo muy fuerte, un plantel con el cual podamos luchar y poner al club nuevamente en los puestos de arriba para ser competitivos y ser un club que pueda estar en lo más alto de la tabla, que es lo que se exige aquí en la U", complementó.

Tras eso resalta que "desde chicos siempre nos enseñan eso, de poder pelear en la parte de arriba y después de tanto tiempo peleando en la parte de abajo yo como hincha lo sufrí bastante, entonces volver a casa y poder ayudar en lo máximo que pueda para mi va a ser una satisfacción enorme”.

Además, Gallegos resaltó la felicidad que le produce “llegar acá y reencontrarme con otros jugadores que ya habían jugado antes y hemos compartido camarín, reencontrarme con la gente de área médica, los utileros, va a ayudar mucho también a mi adaptación aquí en el club”.

Para cerrar, señala que hay que formar “un buen grupo, un buen camarín. Hay muchos jugadores jóvenes y también de experiencia, compartí con Ronnie en la selección, con Lucho Casanova, con Junior aquí también, entonces espero que tengamos un buen grupo. Si como institución queremos lograr grandes cosas lo fundamental es un buen grupo, que esté unido y que podamos remar todos juntos a la misma dirección para que podamos lograr el objetivo que es poner al club nuevamente arriba”.

"Cuando estás afuera te das cuenta de lo grande que es la U"

Luis Felipe Gallegos quedó feliz con su regreso a Universidad de Chile y en sus primeras palabras con la prensa del elenco univeristario dejó claro que era algo que quería concretar hace tiempo, y también tuvo un momento para recordar las difícultades que atravesó.

“Cuando me fui era muy joven, tenía 20-21 años y muy pocos partidos, me tuve que dar una vuelta muy muy larga, pasé momentos muy difíciles en mi carrera. Tú sales de la U y te encuentras con otra realidad totalmente distinta, la U es lo máximo, te dan todas las facilidades", apuntó.

"La estructura también te da todo, y salir de un club como la U e ir a otros lugares si pesa, y la verdad es que a mí en lo personal salir de la U me costó un poco pero también me sirvió para crecer y salir de esa comodidad que te daba el club por así decirlo", complementó.

Después señaló que tuvo que "remar y empezar a luchar por tus sueños, que era poder durar el máximo tiempo posible afuera en el extranjero, no ir para regresar, sino que ir para quedarme y encontré una regularidad en México que me permitió crecer, desenvolverme como jugador en la posición que a mí me acomoda, la que a mí me gusta jugar, entonces volver a los 30 años la verdad es que ahora estoy mucho más maduro".

"Vengo a aportar lo máximo que se pueda tanto dentro como afuera de la cancha y poder ayudar al poder joven, a dar ese consejo que a lo mejor yo pasé para que no les pase sino que desde ahora le tomen el peso a la institución que están, porque cuando estás afuera realmente sí te das cuenta lo grande que es la U”, concluyó.