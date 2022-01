El nuevo volante de los azules no pudo evadir las consultas sobre sus casos en el pasado, donde aseguró que son casos cerrados legalmente y que, ahora más maduro, está feliz con su esposa y sus hijos.

Desde que comenzó a sonar el nombre de Jeisson Vargas como refuerzo en el mercado de pases, los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a realizar críticas por situaciones en el historial del jugador, por problemas de violencia intrafamiliar.

Si bien desde Azul Azul, el director deportivo Luis Roggiero, había dicho públicamente que creían en las segundas oportunidades para las personas, faltaba la voz del jugador para aclarar esta situación para el mundo bullanguero.

Por lo mismo, fue en la presentación ante los medios, donde también estuvo Hernán Galindez, que Vargas aclaró la situación, destacando que no cree que los hechos del pasado le compliquen en la actualidad.

"No, para nada. Los años en La Calera me sirvieron mucho para crecer, para madurar. Súper tranquilo, son temas que ya están aclarados y cerrados legalmente y hablados como familia. Con mi esposa llevo siete años felizmente casados, con dos hijos. Me pilla en una etapa de mi vida súper madura", comentó Vargas.

Si bien desde que su nombre fue firmado se escucharon las críticas, el jugador volvió a reiterar que es una situación que para él está aclarada y cerrada, por lo que no quería seguir ahondando.

"Como dije antes, es un caso que está totalmente aclarado como familia, sigo con mi esposa hace siete años y estamos felices. Se dijeron muchas cosas de más que no son, como no me gusta salir a aclarar ni desmentir, quedan en verdades, pero está todo resuelto", profundizó.