El técnico azul no participa de la conferencia y sólo entrega una información de que tendrá una charla con los directivos para ver el futuro de la Universidad de Chile, luego de sumar su séptima fecha sin saber de triunfos.

Esteban Valencia con tono de despedida: "No queremos ser parte del problema y eso lo tenemos que conversar"

La derrota de la Universidad de Chile ante Deportes Melipilla fue lapidaria en el Campeonato Nacional. El 3-0 en Quillota significó la séptima fecha sin saber de triunfos y dejó al técnico Esteban Valencia abriendo una puerta para dar un paso al costado.

Fue el propio entrenador quien se refirió a esto en una conferencia de prensa donde se disculpó por no aceptar preguntas y explicar qué es lo que viene en la banca de la U.

"Quiero hacer una declaración y un poco que entiendan el momento en que estamos en la U. No es fácil. Lo asumimos porque es parte de nuestra responsabilidad. Veremos de aquí en más en conjunto con el club, cuál es la mejor decisión para lo que viene", cuenta Valencia.

"Hemos entendido de que en un momento hemos sido una solución a un problema, que se genera cuando las cosas no caminan bien en cualquier equipo. Hoy en este momento hemos pasado a ser un problema, porque no hemos sido capaces en estas últimas semanas, que han sido difíciles para todos, de poder encontrar una respuesta y los resultados que marcan mucho. Muchachos, les pido disculpas por no responder preguntas, puedo entender que hay incógnitas, pero voy a pedir unos días con el club para ver qué es lo mejor para todos. Muchas gracias y que estén bien", precisó el técnico azul.

Algo que ya había adelantado en conversación con TNT Sports, donde adelantó el panorama con una voz quebrada y de desilusión por lo que está pasando con la Universidad de Chile.

"Hoy fue uno de los partidos más bajos, nos vimos superados, el rival hizo su trabajo y lo hizo bien. Es un momento muy difícil y hay que analizar qué es lo que viene. Uno tiene que entender cuando a veces el problema es uno. En un momento fuimos parte de una solución, hoy no queremos ser parte del problema y eso lo tenemos que conversar con la gente que corresponde", finaliza.