El ex delantero de los azules recordó sus últimos días como jugador del cuadro laico, donde tuvo que retirarse, debido a que jugaba muy poco con el casildense como entrenador. Eso sí, reconoció que siempre respetó la determinación del ahora DT de Olympique de Marsella.

Diego Rivarola no se guarda nada y recuerda su dura relación con Jorge Sampaoli en Universidad de Chile: "Nunca estuve de acuerdo con lo que pensaba"

Uno de los grandes referentes de Universidad de Chile en los Superclásicos fue Diego Rivarola, quien siempre se las arregló para anotarle goles a Colo Colo, quedando en la historia de los azules.

El ex delantero de los universitarios recordó su última etapa como jugador de los laicos, donde le tocó jugar muy poco, debido a que el entrenador Jorge Sampaoli tenía como primeras opciones a Eduardo Vargas y Gustavo Canales.

El mendocino, en diálogo con ESPN, habló de su complicada relación con el actual DT de Olympique de Marsella, aunque no le resta méritos por sus logros.

"Valoro lo que hizo por la U y por el fútbol chileno. Se lo merece, porque lo logró dentro de la cancha. No tengo ningún rencor, hoy lo entiendo. Uno como jugador quiere estar siempre. Mi posición en la U era privilegiada y sentía el apoyo de la gente que quería aprovecharlo al máximo. Hasta el día de hoy sostengo que podría haber jugado", dijo el ex goleador.

Luego, fue más allá, porque explicó que jamás estuvo de acuerdo con el sentir de Sampaoli, quien le daba muy pocos minutos.

"Nunca estuve de acuerdo con lo que pensaba, pero lo respetaba. Esa era nuestra relación, normal. Los que lo conocen saben que es una persona especial. Yo no generé una amistad con él. Si lo veo, le hablo y nos hemos abrazado, pero no genero más allá con él con alguien que me dirigió", cerró.