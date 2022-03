Universidad de Chile enfrentará un nuevo Superclásico el domingo ante Colo Colo, con la pesada mochila de los años en que no ha podido ganar en el estadio Monumental. Si bien no esconden la estadística, el delantero Ronnie Fernández cree que este grupo nuevo puede tener la ventaja de que no han sido partes de esas derrotas en Macul y que están fuertes de mentalidad.

Muchos años han pasado desde la última victoria de Universidad de Chile enfrentando el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental. Algo que en el plantel de Santiago Escobar tienen claro, a la hora de preparar la semana para vivir el encuentro ante los albos.

Si bien vienen de dos derrotas consecutivas, Ronnie Fernández asegura que deben asumir con responsabilidad los resultados y el importante encuentro que viene por el Campeonato Nacional.

"Sin duda que tiene relevancia, es un partido que no hay que desmerecer, que no hay que sacarlo de foco. Es un partido que es parte del folclore de nuestro fútbol, es el clásico más importante y sin duda arrastra una historia no muy positiva. Pero hay que preocuparnos de las dos últimas dos fechas, donde no hemos mostrado la mejor cara y es importante entender que hay jugadores que debemos estar preparados para lo que viene. Más allá de los malos resultados que hemos tenido, viene una oportunidad para mostrar lo nuestro, salir del mal momento que estamos pasando y poder ganar. Un partido así tiene un envión anímico diferente y lo vamos a encarar con la intención de poder ir allá y ganar. Pero dejando en claro que es un partido más de fútbol, que nos da tres puntos, y la intención es sacar la mayor cantidad para estar arriba", analiza el delantero de los azules.

En ese sentido, Ronnie Fernández sabe que esta semana les van a meter presión con los años en que no se ha ganado en Macul, aunque asegura tener un punto a favor en esta difícil estadística que les puede ser beneficiosa a la hora de enfrentar el partido.

"Creo que quizás, si hay algo que nos juega a favor, es que hay varios que no hemos tenido parte de esa historia en la carrera. Somos jugadores que estamos más frescos. Entiendo que es un clásico muy importante para el fútbol chileno. Creo que un punto a favor puede ser eso, que nosotros no sentimos el peso de esta historia negativa y, muy por el contrario, creemos que podemos mostrar algo distinto. Entiendo que los partidos clásicos son más de fricción o de resultado, en vez de mostrar algo, y, en ese sentido, estamos fuertes y estamos convencidos que tenemos las armas para hacerlo, porque lo hemos mostrado en el arranque del torneo", detalla Fernández.

En cuanto al momento futbolístico en que llegan los dos equipos para el partido del domingo, el delantero asegura que ninguno llega en un gran nivel, pero que deben recuperar el camino de lo mostrado en los dos primeros duelos del Campeonato Nacional.

"Somos dos equipos que llegamos en no buenos resultados, pero es un partido aparte, el clásico se juega y se vive de otra manera, es una semana distinta. Tenemos que prepararnos, estar firme en mi labor de meterse entre los centrales, como lo he hecho, hacer buen juego de espalda para descargar a los que vienen y ser letales en el área. Esa fue nuestra fortaleza y no por dos partidos vamos a andar desconfiando del poderío que tenemos. Nos toca de manera similar en cuanto a los resultados", finaliza.