La emocionante última arenga de Carla Guerrero: "No estoy arrepentida de haber venido a la U, estoy orgullosa"

Santiago Morning venció 2-0 en la final del Torneo de Transición del Fútbol Femenino 2020 a Universidad de Chile en una espectacular final que se disputó en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Una vez finalizado el partido, la líder de la defensa universitaria, Carla Guerrero se dirigió a sus compañeras para dedicarles emotivas palabras que calaron hondo en el grupo que dirige Carlos Véliz.

"Llegamos hasta acá siendo nada, ellas tenían todo, nosotros no teníamos nada que perder. Estoy orgullosa de todas ustedes y no me arrepiento de haber venido, no me arrepiento para nada", aseguró la seleccionada nacional.

Recordemos que Guerrero dejó al Rayo Vallecano para enrolarse nuevamente en Universidad de Chile, club donde hizo sus primeros pasos en el profesionalismo allá por 2004.

"Me voy a mi casa contenta y saludaré a mi mamá feliz porque lo dimos todo así que orgullosa cabras, estoy muy orgullosa de todas ustedes", cerró la gran defensora que tiene la U.

Luego del pequeño discurso de Carla Guerrero, vino el turno de Daniela Zamora, capitana y goleadora del Torneo.

"Vamos a llegar de acá para arriba y no nos va a parar nadie, esto es la U y esta camiseta así se defiende", afirmó la veloz jugadora.