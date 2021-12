Tras salvarse del descenso, en Universidad de Chile empiezan a efectuar cambios que, tras un Campeonato Nacional 2021 para el olvido, de seguro ya llevaban tiempo estando decididos. Y uno de esos cambios fue confirmado recientemente por uno de los afectados, ya que el mediocampista Mario Sandoval avisó que no continuará en el equipo.

El volante, reconocido en su llegada a la institución por ser primo del emblema azul Charles Aránguiz, fue atajado por algunos medios en su salida del Centro Deportivo Azul y ante la consulta por su continuidad fue claro. "No, no sigo en el club", disparó el jugador de 30 años, que ahora tendrá que buscar nuevos horizontes.

Igualmente aprovechó la instancia para aclarar que "todo jugador se hace la ilusión de seguir un tiempo más en el equipo, pero me quedo tranquilo con el tiempo que estuve y traté de entregarme al cien por ciento, me voy feliz por haber estado en el equipo de mis amores”, apuntó el confeso hincha de la U.

Después de eso, dio breves detalles del como se enteró que debe abandonar la institución. Así, apuntó que desde la directiva de Azul Azul le informaron "que no iban a ejercer la opción de compra, nada más que eso".

E inmediatamente después disparó y añadió que "quedé siempre con la incertidumbre, en el año nunca se acercaron a decir si estaba bien o mal lo que estaba haciendo, entonces siempre estuve con la incertidumbre de si se iba a dar o no, así que ahora ya hay una respuesta final y ver lo que viene más adelante”.

Al ser consultado si la decisión le genera desilusión por no seguir en el club que ama, señaló que " no, no me voy desilusionado, me voy contento por conocer un lindo grupo de personas y compañeros, y ahora a escribir más experiencias en este año de vida en el fútbol”.

Para finalizar, reconoció que no siente que su polémica expulsión en el Superclásico ante Colo Colo sea la causa de su despedida. “No creo que haya pasado por eso la decisión, como lo dije antes fue un error que cometí y que lo comete cualquier jugador y creo que quizás el rendimiento del equipo pasó por ese partido, pero lo mío no y me quedo tranquilo con eso”, concluyó.