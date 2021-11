La igualdad sin goles de Universidad de Chile en su visita a Cobresal no dejó a sus hinchas conformes en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, uno que siempre saca la voz por el mundo bullanguero, Héctor Awad, tampoco dejó pasar esta posibilidad para lanzar los dardos por lo que se vio en cancha.

"Para poder intentar ganar hay que tener jugadores para ganar un partido. La U no tiene jugadores para ningún esquema, no tiene técnico para ningún esquema. Porque si te das cuenta entró con línea de cinco, línea de tres y la discusión de siempre, después termina con línea de cuatro, cosa que no se entiende. Metió Aránguiz los últimos cinco minutos y no tocó la pelota. Evidentemente cuesta en un partido así de caliente, pero caliente no de bueno, es caliente de malo, pero es difícil que pueda tener incidencia un jugador en los últimos cinco minutos", comenzó disparando Tito Awad en La Magia Azul.

Para el comentarista deportivo el equipo actual de la U no tiene alguien para atacar y los que están para eso no están pasando por su mejor momento futbolístico, aunque en esta, el dardo fue para Junior Fernandes y su cometido.

"La palabra de Romero en la semana era mantener el cero, era lo importante y lo mantuvo. Pero le falta la otra parte del fútbol, porque el fútbol no es solo una parte. Cuando criticaba a Markarián, él defendía pero con distintos sistemas y se creaban situaciones de gol en contragolpe. Este equipo con quién se puede hacer eso. Cuando me dijeron que Junior estaba igual de rápido que antes, hoy en día el poto lo tiene colgando, no se pasa a nadie en velocidad. Larrivey si no le llegan pelotas no termina y está pasando por una mala racha que le pasa a todos los goleadores", destaca con todo.

Es que más allá de este duelo, para el comentarista es la suma de lo que ha pasado esta temporada, donde el equipo no ha estado a la altura de lo que es vestir la camiseta de Universidad de Chile.

"Cuando digo que son malos para la pelota, es que son malos. Cuando son malos y no tienes instrumentos no vas a poder intentar ganar, porque por último tienes que aprender a parar una pelota, desmarcarte, descargar a un compañero. Este equipo es un asco futbolísticamente hablando. Pero un puntito más un puntito no es malo para Romero y la U, me tengo que conformar con lo menos malo", cierra en su análisis.