El comentarista de La Magia Azul, pese a que cree que el "Huevo" debería volver a las divisiones inferiores, asegura que debe traspasar la mala crítica a una directiva que no ha dado la cara, asegurando que el técnico no debe por qué poner la cabeza en la guillotina para asumir un problema administrativo.

La semana pareciera que no será fácil para la Universidad de Chile, una vez que se perdiera contra Deportes Melipilla por el Campeonato Nacional, además que Esteban Valencia ha comunicado su posible salida del club.

Por lo mismo, los fanáticos azules andan en llamas. Así también el comentarista deportivo, Héctor Awad, quien en La Magia Azul asegura cómo debe afrontar Valencia lo que viene en estos días.

"Se va el 'Huevo'. Además tengo un pensamiento al respecto, cuando las cosas están en el fango, no hay que seguir maquillándola. No hay que utilizar parches, hay que dejar que se ahogue el momento que se está viviendo, pero sin dañar a Esteban Valencia. Esa víctima debe volver a las divisiones menores. Encontraría criminal decir que si Valencia llega a un acuerdo debe renunciar, como debe ser. Dijo antes que si no encontraba respuestas tenía que hacerse a un lado. Llegó el momento, más allá de preguntarle a Luis Roggiero. ¿Por qué voy a colocar la cabeza en la guillotina?", cuenta Awad en La Magia Azul.

El comentarista bullanguero asegura que llega el momento en que otros pongan la cara, porque Valencia ya lo ha hecho mucho, pese a no lograr los rendimientos deportivos esperados, por lo mismo cree que no se le debe pasar la cuenta al entrenador.

"Parece cochino lo que digo, de traspasar la responsabilidad a todos estos señores que tomaron las dirección de Universidad de Chile. Que tomen decisiones importantes, que se vean obligados a eso. Que llamen a algún ex técnico de la U, aunque parezca un parche. Porque nadie te va a venir por cinco fechas. Solamente alguien que ame la U para poder parar el equipo en la cancha y no dirigirlo. Mientras se trae al técnico de verdad y que se aburran de decir vamos a seguir achicando, vamos a seguir pagando menos. No, viejo. Esto es una política institucional, que si yo fuera presidente diría que mi presupuesto es este. El otro año, si logramos objetivos, voy a subir un 20%. Pero Valencia debe traspasar y no colocar la cabeza en la guillotina y renunciar", destaca el comentarista deportivo.



"Tito" Awad fue más allá, porque también analizó el lado de la directiva, donde asegura que el club quedó al margen de los cambios que estaban desarrollando en la dirección de la concesionaria.

"Entra a batallar la falencia directiva. Cuando caímos en Copa Chile y hubo tres semanas cae la falencia administrativa de la nueva sociedad. Más allá de Valencia quedó la crisis de la U. Quedó en zona de nadie. Quedó con una persona que también se sacrificó, que fue Cristián Aubert y quedó solo como presidente del club hablando. Si no aparecían todos estos incógnitos, que pertenecen a una sociedad anónima, quién miércales iba a tomar una decisión. La U quedó huérfana directivamente por esta toma rara de esta sociedad de inversiones en que no apareció nadie", finaliza.